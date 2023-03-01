Тюменские власти повысят цены на проезд для жителей труднодоступных районов

Правительство Тюменской области поднимет цены на проезд водным транспортом для жителей тобольского Заболотья. Соответствующий проект разработан департаментом тарифной политики региона.
«Утвердить предельный тариф на услуги перевозки пассажиров внутренним водным транспортом по маршруту Тобольск — Абаул. Цена за километр — 0,64 рубля», — говорится в проекте постановления, разработанного департаментом тарифной и ценовой политики Тюменской области.
Выполнять рейсы традиционно будет ООО «Речное пароходство Нефтегаза». Как отмечается в документе, компания может брать с пассажиров менее установленного тарифа. Главное — не превышать его максимальный размер.
Как ранее писало URA.RU, цены на проезд для жителей труднодоступных районов Заболотья повышают ежегодно. В 2021 году за один километр пути тариф составлял 0,58 рубля, в 2022 году — уже 0,6 рубля (+3,4%). В настоящее время цену хотят поднять еще на 6,6%.
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