Пьяный курганец напал на полицейского

02 марта 2023 в 18:53 Размер текста - 17 +

Полицейский задержал курганца, который напал на органы власти в Половинском округе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Половинском муниципальном округе (Курганская область) житель напал на полицейского. Страж порядка обнаружил нарушителя в нетрезвом состоянии около автомобиля, на котором был сбит пешеход. Соответствующая информация появилась на официальном сайте Следственного комитета по Курганской области. «По версии следствия, в утреннее время сотрудниками полиции у автодороги сообщением Курган — село Половинное был обнаружен автомобиль, водитель которого ранее допустил наезд на пешеходов и скрылся с места ДТП. Возле транспорта находился местный житель, который, будучи пьяным, применил насилие к сотруднику полиции», — указано в сообщении ведомства. Пьяный курганец был найден рядом с Toyota Land Cruiser 200. Возраст мужчины, как передают сотрудники регионального СУ СК, около 30 лет. Нападение на представителя органа власти было пресечено, после чего пьяного курганца доставили в отделение полиции. Дело в скором времени передадут в суд Ранее URA.RU писало, что курганца наказали за нападение с перцовым баллончиком на сотрудника полиции. Соседи пожаловались на агрессивное поведение мужчины, а также на то, что он натравил свою собаку на ребенка.

В Половинском муниципальном округе (Курганская область) житель напал на полицейского. Страж порядка обнаружил нарушителя в нетрезвом состоянии около автомобиля, на котором был сбит пешеход. Соответствующая информация появилась на официальном сайте Следственного комитета по Курганской области. «По версии следствия, в утреннее время сотрудниками полиции у автодороги сообщением Курган — село Половинное был обнаружен автомобиль, водитель которого ранее допустил наезд на пешеходов и скрылся с места ДТП. Возле транспорта находился местный житель, который, будучи пьяным, применил насилие к сотруднику полиции», — указано в сообщении ведомства. Пьяный курганец был найден рядом с Toyota Land Cruiser 200. Возраст мужчины, как передают сотрудники регионального СУ СК, около 30 лет. Нападение на представителя органа власти было пресечено, после чего пьяного курганца доставили в отделение полиции. Дело в скором времени передадут в суд Ранее URA.RU писало, что курганца наказали за нападение с перцовым баллончиком на сотрудника полиции. Соседи пожаловались на агрессивное поведение мужчины, а также на то, что он натравил свою собаку на ребенка.