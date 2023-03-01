01 марта 2023

Пьяный курганец напал на полицейского

© Служба новостей «URA.RU»
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Сходка «ЧВК Редан». Курган, машина полиции, полиция, наряд полиции, вызов полиции
Полицейский задержал курганца, который напал на органы власти в Половинском округе Фото:

В Половинском муниципальном округе (Курганская область) житель напал на полицейского. Страж порядка обнаружил нарушителя в нетрезвом состоянии около автомобиля, на котором был сбит пешеход. Соответствующая информация появилась на официальном сайте Следственного комитета по Курганской области.

«По версии следствия, в утреннее время сотрудниками полиции у автодороги сообщением Курган — село Половинное был обнаружен автомобиль, водитель которого ранее допустил наезд на пешеходов и скрылся с места ДТП. Возле транспорта находился местный житель, который, будучи пьяным, применил насилие к сотруднику полиции», — указано в сообщении ведомства.

Пьяный курганец был найден рядом с Toyota Land Cruiser 200. Возраст мужчины, как передают сотрудники регионального СУ СК, около 30 лет. Нападение на представителя органа власти было пресечено, после чего пьяного курганца доставили в отделение полиции. Дело в скором времени передадут в суд

Ранее URA.RU писало, что курганца наказали за нападение с перцовым баллончиком на сотрудника полиции. Соседи пожаловались на агрессивное поведение мужчины, а также на то, что он натравил свою собаку на ребенка.

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В Половинском муниципальном округе (Курганская область) житель напал на полицейского. Страж порядка обнаружил нарушителя в нетрезвом состоянии около автомобиля, на котором был сбит пешеход. Соответствующая информация появилась на официальном сайте Следственного комитета по Курганской области. «По версии следствия, в утреннее время сотрудниками полиции у автодороги сообщением Курган — село Половинное был обнаружен автомобиль, водитель которого ранее допустил наезд на пешеходов и скрылся с места ДТП. Возле транспорта находился местный житель, который, будучи пьяным, применил насилие к сотруднику полиции», — указано в сообщении ведомства. Пьяный курганец был найден рядом с Toyota Land Cruiser 200. Возраст мужчины, как передают сотрудники регионального СУ СК, около 30 лет. Нападение на представителя органа власти было пресечено, после чего пьяного курганца доставили в отделение полиции. Дело в скором времени передадут в суд Ранее URA.RU писало, что курганца наказали за нападение с перцовым баллончиком на сотрудника полиции. Соседи пожаловались на агрессивное поведение мужчины, а также на то, что он натравил свою собаку на ребенка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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