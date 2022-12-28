Курганца наказали за нападение на сотрудника полиции с перцовкой

29 декабря 2022 в 16:18 Размер текста - 17 +

Курганский полицейский получил ожог глаз и шеи из-за перцового баллона Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жителя города Кургана осудили за нападение на сотрудника местного управления МВД России с перцовым баллоном. Об этом сообщается в официальных документах городского суда. «Мужчина применил в отношении полицейского насилие — распылил вещество „капсаицин“, которое является действующим веществом жгучего перца, из заранее приготовленного им перцового баллона на лицо и шею сотрудника МВД, что причинило мужчине боль. Признать жителя города Кургана виновным и назначить ему наказание в виде лишения свободы на один год и шесть месяцев в поселении», — указано в судебном акте. Сообщается, что местные жители обратились в полицию с жалобой, что курганец натравил свою собаку на ребенка. Причина такого поведения в материалах суда не сообщается. После жалобы жителей полицейский отправился домой к нарушителю, где при попытке скрыться мужчина напал на представителя власти. Свою вину ответчик полностью признал. Курганский городской суд удовлетворил иск и наказал местного жителя лишением свободы на один год и шесть месяцев. Ранее URA.RU писало, что курганец пытался избежать штрафа за нападение на полицейского, занявшись благотворительностью. Мужчина ударил полицейского по ноге, когда его остановили сотрудники ГИБДД и попросили пройти алкотест.

Жителя города Кургана осудили за нападение на сотрудника местного управления МВД России с перцовым баллоном. Об этом сообщается в официальных документах городского суда. «Мужчина применил в отношении полицейского насилие — распылил вещество „капсаицин“, которое является действующим веществом жгучего перца, из заранее приготовленного им перцового баллона на лицо и шею сотрудника МВД, что причинило мужчине боль. Признать жителя города Кургана виновным и назначить ему наказание в виде лишения свободы на один год и шесть месяцев в поселении», — указано в судебном акте. Сообщается, что местные жители обратились в полицию с жалобой, что курганец натравил свою собаку на ребенка. Причина такого поведения в материалах суда не сообщается. После жалобы жителей полицейский отправился домой к нарушителю, где при попытке скрыться мужчина напал на представителя власти. Свою вину ответчик полностью признал. Курганский городской суд удовлетворил иск и наказал местного жителя лишением свободы на один год и шесть месяцев. Ранее URA.RU писало, что курганец пытался избежать штрафа за нападение на полицейского, занявшись благотворительностью. Мужчина ударил полицейского по ноге, когда его остановили сотрудники ГИБДД и попросили пройти алкотест.