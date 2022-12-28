Курганца наказали за нападение на сотрудника полиции с перцовкой

Жителя города Кургана осудили за нападение на сотрудника местного управления МВД России с перцовым баллоном. Об этом сообщается в официальных документах городского суда.
«Мужчина применил в отношении полицейского насилие — распылил вещество „капсаицин“, которое является действующим веществом жгучего перца, из заранее приготовленного им перцового баллона на лицо и шею сотрудника МВД, что причинило мужчине боль. Признать жителя города Кургана виновным и назначить ему наказание в виде лишения свободы на один год и шесть месяцев в поселении», — указано в судебном акте.
Сообщается, что местные жители обратились в полицию с жалобой, что курганец натравил свою собаку на ребенка. Причина такого поведения в материалах суда не сообщается. После жалобы жителей полицейский отправился домой к нарушителю, где при попытке скрыться мужчина напал на представителя власти. Свою вину ответчик полностью признал. Курганский городской суд удовлетворил иск и наказал местного жителя лишением свободы на один год и шесть месяцев.
Ранее URA.RU писало, что курганец пытался избежать штрафа за нападение на полицейского, занявшись благотворительностью. Мужчина ударил полицейского по ноге, когда его остановили сотрудники ГИБДД и попросили пройти алкотест.
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