«Эскортница», «Поехавшая» и концерт Жеки — афиша курганских развлечений на 8 марта

Для курганцев подготовили программу развлечения на мартовские праздники Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Кургане с 8 марта начнется прокат российских фильмов «Эскортница» и «Поехавшая». В Международный женский день также выступит курганский шансонье Жека. Эти и другие развлечения URA.RU собрали в подборку мероприятий на праздники для своих читателей.

«С 8 марта в курганских кинотеатрах начинается прокат отечественных кинокартин «Эскортница» (триллер с элементами драмы) и «Поехавшая» (комедийный фильм). Показ начнется в ТРЦ Пушкинский и кинотеатре «Россия», — указано на сайтах курганских прокатчиков.

Премьерой для местных зрителей также станет британская мелодрама «При чем тут любовь?». Показ начнется с 8 марта в ТРЦ Пушкинский, Ultra Cinema и кинотеатре «Клумба». Для курганских парочек покажут эротическую драму «Непослушная» и «Моя пиратская свадьба». Юные зрители смогут посмотреть премьеру мультфильма «Царевны и таинственная гостья» с 8 марта в Пушкинском, кинотеатре «Россия» и Ultra Cinema (там же можно посмотреть «Кот в сапогах: Последнее желание»).

В большом зале филармонии на праздники пройдет концерт исполнителя из Кургана Жеки (Евгений Григорьев). Он исполнит свои нашумевшие хиты, а также презентует музыкальные премьеры. На сцене камерного зала выступят артисты филармонии с советскими хитами. 11 марта на сцене покажут спектакль «Близость» с Татьяной Арнтгольц, Романом Маякиным и Сергеем Перегудовым. В ЦПКиО Кургана 8 марта пройдет концерт «Мелодия любви». Там же пройдет выставка зауральских мастеров прикладного рукоделия.

На Международный женский день курганцев ожидает концертная программа в местной филармонии URA.RU

В Кургане на 8 марта покажут премьеры синематографа URA.RU

Для курганцев подготовили программу развлечений на мартовские праздники URA.RU