Курганский шансонье выступит на родине в Международный женский день

Евгений Григорьев, более известный под псевдонимом Жека, выступит в Кургане 8 марта. Концерт пройдет в стенах местной филармонии, указано на сайте сервиса «Яндекс Афиша».
«Концерт в Кургане 8 марта. Песни Евгения Григорьева в особом представлении не нуждаются, они звучат на радио, их поют в ресторанах и караоке. Новая программа не обойдется без песен, покоривших вершины хит-парадов, и музыкальных премьер», — говорится в анонсе мероприятия.
На момент публикации в зале оставались свободными всего 94 места. Стоимость билетов варьируется от 1700 до 2800 рублей.
В начале прошлого года музыкант устраивал концерт в Кургане. Тогда он поделился своим впечатлением о городе, заявив, что теперь у зауральской столицы появился хозяин.
URA.RU писало ранее, что Григорьев раскрыл подробности своего первого выступления в Белоруссии. На тот момент артист находился в соседней стране с четырехдневным гастрольным туром.
Евгений Григорьев, более известный под псевдонимом Жека, выступит в Кургане 8 марта. Концерт пройдет в стенах местной филармонии, указано на сайте сервиса «Яндекс Афиша». «Концерт в Кургане 8 марта. Песни Евгения Григорьева в особом представлении не нуждаются, они звучат на радио, их поют в ресторанах и караоке. Новая программа не обойдется без песен, покоривших вершины хит-парадов, и музыкальных премьер», — говорится в анонсе мероприятия. На момент публикации в зале оставались свободными всего 94 места. Стоимость билетов варьируется от 1700 до 2800 рублей. В начале прошлого года музыкант устраивал концерт в Кургане. Тогда он поделился своим впечатлением о городе, заявив, что теперь у зауральской столицы появился хозяин. URA.RU писало ранее, что Григорьев раскрыл подробности своего первого выступления в Белоруссии. На тот момент артист находился в соседней стране с четырехдневным гастрольным туром.