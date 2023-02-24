24 февраля 2023
23 февраля 2023
22 февраля 2023

Курганский шансонье выступит на родине в Международный женский день

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, Шадринск, концерт, микрофон, эстрада
Жека выступит в Курганской филармонии 8 марта Фото:

Евгений Григорьев, более известный под псевдонимом Жека, выступит в Кургане 8 марта. Концерт пройдет в стенах местной филармонии, указано на сайте сервиса «Яндекс Афиша».

«Концерт в Кургане 8 марта. Песни Евгения Григорьева в особом представлении не нуждаются, они звучат на радио, их поют в ресторанах и караоке. Новая программа не обойдется без песен, покоривших вершины хит-парадов, и музыкальных премьер», — говорится в анонсе мероприятия.

На момент публикации в зале оставались свободными всего 94 места. Стоимость билетов варьируется от 1700 до 2800 рублей.

В начале прошлого года музыкант устраивал концерт в Кургане. Тогда он поделился своим впечатлением о городе, заявив, что теперь у зауральской столицы появился хозяин.

URA.RU писало ранее, что Григорьев раскрыл подробности своего первого выступления в Белоруссии. На тот момент артист находился в соседней стране с четырехдневным гастрольным туром.

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Евгений Григорьев, более известный под псевдонимом Жека, выступит в Кургане 8 марта. Концерт пройдет в стенах местной филармонии, указано на сайте сервиса «Яндекс Афиша». «Концерт в Кургане 8 марта. Песни Евгения Григорьева в особом представлении не нуждаются, они звучат на радио, их поют в ресторанах и караоке. Новая программа не обойдется без песен, покоривших вершины хит-парадов, и музыкальных премьер», — говорится в анонсе мероприятия. На момент публикации в зале оставались свободными всего 94 места. Стоимость билетов варьируется от 1700 до 2800 рублей. В начале прошлого года музыкант устраивал концерт в Кургане. Тогда он поделился своим впечатлением о городе, заявив, что теперь у зауральской столицы появился хозяин. URA.RU писало ранее, что Григорьев раскрыл подробности своего первого выступления в Белоруссии. На тот момент артист находился в соседней стране с четырехдневным гастрольным туром.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
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17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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