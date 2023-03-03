Курганские военные в зоне СВО получили технику от челябинцев. Видео

03 марта 2023 в 14:02 Размер текста - 17 +

Челябинцы поддержали курганских военных посылкой (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военные из Курганской области, которые находятся сейчас в зоне проведения специальной военной операции, получили планшет от челябинского «Боевого братства». Соответствующий ролик опубликован в соцсети «ВКонтакте» на странице депутата Щучанского округа Михаила Рябкова. «Нам предоставили [груз] от „Боевого братства“ Челябинска, Николай Голубков лично доставил нам сюда планшет, ранее был доставлен и тепловизор [от земляков]. Ребята пользуются, говорят, вообще „бомба“, им видно абсолютно все ночью», — говорит один из бойцов на видео. Военнослужащие также поблагодарили рукодельниц Щучанского округа за теплые носки. «Да, здесь зима не такая холодная, но зато мы чувствуем ваше тепло», — говорит боец. По словам одного из мужчин, военные все время спрашивают у него, не пришли ли письма от детей и родных. Военнослужащие с нетерпением ждут весточек и при получении вывешивают их на видное место. До этого бойцы получали помощь от Кургана, Шумихи и Щучья. Тогда бойцы записали видео для курганцев и челябинцев из окопа. Спецоперация на Украине, призванная завершить восьмилетние боевые действия в Донбассе, началась 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин сообщал, что цель операции — провести демилитаризацию и денацификацию Украины.

Военные из Курганской области, которые находятся сейчас в зоне проведения специальной военной операции, получили планшет от челябинского «Боевого братства». Соответствующий ролик опубликован в соцсети «ВКонтакте» на странице депутата Щучанского округа Михаила Рябкова. «Нам предоставили [груз] от „Боевого братства“ Челябинска, Николай Голубков лично доставил нам сюда планшет, ранее был доставлен и тепловизор [от земляков]. Ребята пользуются, говорят, вообще „бомба“, им видно абсолютно все ночью», — говорит один из бойцов на видео. Военнослужащие также поблагодарили рукодельниц Щучанского округа за теплые носки. «Да, здесь зима не такая холодная, но зато мы чувствуем ваше тепло», — говорит боец. По словам одного из мужчин, военные все время спрашивают у него, не пришли ли письма от детей и родных. Военнослужащие с нетерпением ждут весточек и при получении вывешивают их на видное место. До этого бойцы получали помощь от Кургана, Шумихи и Щучья. Тогда бойцы записали видео для курганцев и челябинцев из окопа. Спецоперация на Украине, призванная завершить восьмилетние боевые действия в Донбассе, началась 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин сообщал, что цель операции — провести демилитаризацию и денацификацию Украины.