Министр обороны Украины Резников придумал необычный способ получить оружие у Запада

Резников написал письмо в ЕС с просьбой отправлять Киеву 250 тысяч снарядов в месяц

04 марта 2023 в 02:55 Размер текста - 17 +

Украина призвала ЕС отправлять ей 250 тысяч артиллерийских снарядов в месяц Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Евросоюз должен поставлять ежемесячно Украине 250 тысяч артиллерийских снарядов, чтобы восполнить нехватку боеприпасов и тем самым ускорить продвижение украинских войск на поле боя. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в письме коллегам по НАТО. «Украина призвала ЕС отправлять Киеву 250 тысяч артиллерийских снарядов в месяц, чтобы восполнить критическую нехватку, которая, как она предупреждает, ограничивает продвижение на поле боя», — передает информацию из письма издание Financial Times . Со слов Резникова, Украина тратит в месяц в среднем 110 тысяч снарядов калибра 155 миллиметров, а при должном снабжении для успешного выполнения боевых задач могла бы тратить 356 тысяч снарядов ежемесячно. Ранее сообщалось, что, по мнению журналистов издания El Pais, Украина все еще не проиграла в противостоянии с Россией только благодаря гаубицам НАТО калибром в 155 миллиметров. В свою очередь, Эстония отдала Киеву все имеющееся у них артиллерийские орудия данного типа и сотни тысяч снарядов к ним. При этом власти не залежной ожидают получить немецкие танки Leopard, но западные страны пока расходятся во мнении о необходимости поставок. В Германии заявили, что не против, если третьи страны отправят Украине танки Leopard.

Евросоюз должен поставлять ежемесячно Украине 250 тысяч артиллерийских снарядов, чтобы восполнить нехватку боеприпасов и тем самым ускорить продвижение украинских войск на поле боя. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в письме коллегам по НАТО. «Украина призвала ЕС отправлять Киеву 250 тысяч артиллерийских снарядов в месяц, чтобы восполнить критическую нехватку, которая, как она предупреждает, ограничивает продвижение на поле боя», — передает информацию из письма издание Financial Times. Со слов Резникова, Украина тратит в месяц в среднем 110 тысяч снарядов калибра 155 миллиметров, а при должном снабжении для успешного выполнения боевых задач могла бы тратить 356 тысяч снарядов ежемесячно. Ранее сообщалось, что, по мнению журналистов издания El Pais, Украина все еще не проиграла в противостоянии с Россией только благодаря гаубицам НАТО калибром в 155 миллиметров. В свою очередь, Эстония отдала Киеву все имеющееся у них артиллерийские орудия данного типа и сотни тысяч снарядов к ним. При этом власти не залежной ожидают получить немецкие танки Leopard, но западные страны пока расходятся во мнении о необходимости поставок. В Германии заявили, что не против, если третьи страны отправят Украине танки Leopard.