03 марта 2023
02 марта 2023

Мэр из ЯНАО пригласил горожан присоединиться к зимним забавам. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Благотворительная акция по сбору средств для больных детей города. Сургут, собаки, хаски
Алексей Титовский предложил покататься на хаски и поболеть в хоккее на валенках Фото:

Глава администрации Салехарда Алексей Титовский пригласил горожан поучаствовать в традиционных зимних забавах на озере Лебяжьем. Жители окружной столицы могут поболеть в соревнованиях по хоккею на валенках и прокатиться на собачьих упряжках, сообщил мэр.

«Ямальская неделя зимних видов спорта продолжается! Сегодня был на озере Лебяжье: традиционно — активно», — написал Алексей Титовский на личной странице в социальной сети «ВКонтакте».

Он сообщил, что 5 марта на льду Лебяжьего пройдут соревнования по хоккею на валенках, начало в 12 часов. Покататься на хаски можно с 12 до 14 часов.

Ранее URA.RU рассказало, что в Салехарде на озере Лебяжьем прошел турнир по хоккею на валенках. В турнире приняли участие кадеты, юнармейцы, опекунские семьи, сотрудники СКР.

Алексей Титовский катается на упряжке с хаски
Фото:

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Глава администрации Салехарда Алексей Титовский пригласил горожан поучаствовать в традиционных зимних забавах на озере Лебяжьем. Жители окружной столицы могут поболеть в соревнованиях по хоккею на валенках и прокатиться на собачьих упряжках, сообщил мэр. «Ямальская неделя зимних видов спорта продолжается! Сегодня был на озере Лебяжье: традиционно — активно», — написал Алексей Титовский на личной странице в социальной сети «ВКонтакте». Он сообщил, что 5 марта на льду Лебяжьего пройдут соревнования по хоккею на валенках, начало в 12 часов. Покататься на хаски можно с 12 до 14 часов. Ранее URA.RU рассказало, что в Салехарде на озере Лебяжьем прошел турнир по хоккею на валенках. В турнире приняли участие кадеты, юнармейцы, опекунские семьи, сотрудники СКР.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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