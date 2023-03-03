Глава администрации Салехарда Алексей Титовский пригласил горожан поучаствовать в традиционных зимних забавах на озере Лебяжьем. Жители окружной столицы могут поболеть в соревнованиях по хоккею на валенках и прокатиться на собачьих упряжках, сообщил мэр.
«Ямальская неделя зимних видов спорта продолжается! Сегодня был на озере Лебяжье: традиционно — активно», — написал Алексей Титовский на личной странице в социальной сети «ВКонтакте».
Он сообщил, что 5 марта на льду Лебяжьего пройдут соревнования по хоккею на валенках, начало в 12 часов. Покататься на хаски можно с 12 до 14 часов.
Ранее URA.RU рассказало, что в Салехарде на озере Лебяжьем прошел турнир по хоккею на валенках. В турнире приняли участие кадеты, юнармейцы, опекунские семьи, сотрудники СКР.
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