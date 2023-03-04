Психолог из ХМАО рассказал, как родителям уберечь детей от вступления в ЧВК «Редан» и «Антиредан»

Психолог из ХМАО Раджабов советует родителям выстраивать с подростками доверительные отношения

Психолог советует наладить диалог с подростком (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Новая субкультура «ЧВК Редан»

Чтобы уберечь ребенка от вступления в молодежные движения, в частности ЧВК «Редан» и «Антиредан», родителям необходимо выстроить доверительные отношения и не устанавливать тотальные запреты. Об этом URA.RU рассказал психолог нейропсихологического реабилитационного центра «Нейроимпульс» в Покачах (ХМАО) Шохрат Раджабов.

«В первую очередь я посоветую стать другом для своего ребенка, найти с ним общие интересы, выделить время для совместных занятий. Подросток должен доверять. Ни в коем случае не надо на него наседать, если идти путем тотального запрета, то ребенок увидит в родителях врага», — сообщил психолог.

Ребенок примыкает к субкультурам в случае потери авторитета в семье и отсутствии реализации. «Подростки, которые примыкают к субкультурам, таким образом реализуются, показывают свое превосходство толпой», — отметил Раджабов. Субкультуры были распространены и ранее, так в 90-е и 00-е встречались, например, скинхэды. Они также отличались эпатажным поведением и потасовками.

В случае, когда родители обнаружили, что их ребенок вступил в молодежную организацию, нужно попытаться найти общий язык. Если договориться не получается, то стоит обратиться к специалистам, советует психолог.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске учителя просят родителей не отпускать детей в торговые центры из-за нашумевшей истории с ЧВК «Редан». В Сургуте такую же рекомендацию выпустили городские власти. Также в Сургуте между подростками случился конфликт из-за размещения в соцсетях фотографии с логотипом «ЧВК Редан». А участники движения «Антиредан» призывают травить членов ЧВК «Редан».