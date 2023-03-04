04 марта 2023
03 марта 2023

В МЧС предупредили жителей Курганской области об ухудшении погоды 5 и 6 марта

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Снегопад в апреле во время пандемии коронавируса. Курган , снег, снегопад, холод, плохая видимость, снег в городе, сугробы в городе, плохая погода, вьюга, метель, снег в кургане
В отдельных районах региона ожидается метель, предупреждают синоптики Фото:

Жителей Курганской области предупредили об ухудшении погодных условий 5 и 6 марта. Соответствующее сообщение появилось на сайте МЧС региона.

«С 20:00 5 марта и до 20:00 6 марта в Зауралье прогнозируется ухудшение погодных условий: будет облачно с прояснениями. Местами возможен небольшой мокрый снег, в отдельных районах не исключена метель. На дорогах возможно появление гололедицы. Ветер будет юго-западным 6-11 м/с, местами ожидаются порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью от -3 до -8 градусов, днем от -3 до +2 градусов», — указано на сайте ведомства со ссылкой на данные Курганского ЦГМС.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области ожидается потепление к 8 марта. Сообщалось, что столбик термометра достигнет отметки +1 градус к пятому числу месяца.

О важных для каждого курганца событиях — в Telegram-канале «Курганистан». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Жителей Курганской области предупредили об ухудшении погодных условий 5 и 6 марта. Соответствующее сообщение появилось на сайте МЧС региона. «С 20:00 5 марта и до 20:00 6 марта в Зауралье прогнозируется ухудшение погодных условий: будет облачно с прояснениями. Местами возможен небольшой мокрый снег, в отдельных районах не исключена метель. На дорогах возможно появление гололедицы. Ветер будет юго-западным 6-11 м/с, местами ожидаются порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью от -3 до -8 градусов, днем от -3 до +2 градусов», — указано на сайте ведомства со ссылкой на данные Курганского ЦГМС. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области ожидается потепление к 8 марта. Сообщалось, что столбик термометра достигнет отметки +1 градус к пятому числу месяца.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...