В МЧС предупредили жителей Курганской области об ухудшении погоды 5 и 6 марта

05 марта 2023 в 14:14 Размер текста - 17 +

В отдельных районах региона ожидается метель, предупреждают синоптики Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жителей Курганской области предупредили об ухудшении погодных условий 5 и 6 марта. Соответствующее сообщение появилось на сайте МЧС региона. «С 20:00 5 марта и до 20:00 6 марта в Зауралье прогнозируется ухудшение погодных условий: будет облачно с прояснениями. Местами возможен небольшой мокрый снег, в отдельных районах не исключена метель. На дорогах возможно появление гололедицы. Ветер будет юго-западным 6-11 м/с, местами ожидаются порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью от -3 до -8 градусов, днем от -3 до +2 градусов», — указано на сайте ведомства со ссылкой на данные Курганского ЦГМС. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области ожидается потепление к 8 марта. Сообщалось, что столбик термометра достигнет отметки +1 градус к пятому числу месяца.

Жителей Курганской области предупредили об ухудшении погодных условий 5 и 6 марта. Соответствующее сообщение появилось на сайте МЧС региона. «С 20:00 5 марта и до 20:00 6 марта в Зауралье прогнозируется ухудшение погодных условий: будет облачно с прояснениями. Местами возможен небольшой мокрый снег, в отдельных районах не исключена метель. На дорогах возможно появление гололедицы. Ветер будет юго-западным 6-11 м/с, местами ожидаются порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью от -3 до -8 градусов, днем от -3 до +2 градусов», — указано на сайте ведомства со ссылкой на данные Курганского ЦГМС. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области ожидается потепление к 8 марта. Сообщалось, что столбик термометра достигнет отметки +1 градус к пятому числу месяца.