В Курганской области потеплеет к 8 марта до +1 градуса. Фото

03 марта 2023 в 23:42 Размер текста - 17 +

Синоптики прогнозируют потепление в Зауралье Фото: Денис Моргунов © URA.RU На территории Зауралья ожидается потепление до +1 градуса в преддверии Международного женского дня. Такими данными поделились синоптики Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. «5 марта ожидает облачная погода с прояснениями, местами возможно выпадение небольшого снега. Температура воздуха ночью: от -4 до -9 градусов. Температура воздуха днем: от -4 до +1», — указано на сайте центра. По данным синоптиков, в последующие дни температура воздуха существенно не изменится. О том, что март в Курганской области будет теплым и влажным, URA.RU писало ранее. Зауральский синоптик-любитель Илья Винштейн предсказывал, что в течение месяца будет 22 дня с температурой выше климатической нормы. В Зауралье приходит потепление до +1 градуса Скрин: сайт Курганского ЦГМС

На территории Зауралья ожидается потепление до +1 градуса в преддверии Международного женского дня. Такими данными поделились синоптики Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. «5 марта ожидает облачная погода с прояснениями, местами возможно выпадение небольшого снега. Температура воздуха ночью: от -4 до -9 градусов. Температура воздуха днем: от -4 до +1», — указано на сайте центра. По данным синоптиков, в последующие дни температура воздуха существенно не изменится. О том, что март в Курганской области будет теплым и влажным, URA.RU писало ранее. Зауральский синоптик-любитель Илья Винштейн предсказывал, что в течение месяца будет 22 дня с температурой выше климатической нормы.