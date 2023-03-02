02 марта 2023

В Курганской области потеплеет к 8 марта до +1 градуса. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Заморозки. Тюмень , погода, заморозки, замерзшая лужа, осень, лед, изморозь
Синоптики прогнозируют потепление в Зауралье Фото:

На территории Зауралья ожидается потепление до +1 градуса в преддверии Международного женского дня. Такими данными поделились синоптики Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«5 марта ожидает облачная погода с прояснениями, местами возможно выпадение небольшого снега. Температура воздуха ночью: от -4 до -9 градусов. Температура воздуха днем: от -4 до +1», — указано на сайте центра. По данным синоптиков, в последующие дни температура воздуха существенно не изменится.

О том, что март в Курганской области будет теплым и влажным, URA.RU писало ранее. Зауральский синоптик-любитель Илья Винштейн предсказывал, что в течение месяца будет 22 дня с температурой выше климатической нормы.

В Зауралье приходит потепление до +1 градуса

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На территории Зауралья ожидается потепление до +1 градуса в преддверии Международного женского дня. Такими данными поделились синоптики Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. «5 марта ожидает облачная погода с прояснениями, местами возможно выпадение небольшого снега. Температура воздуха ночью: от -4 до -9 градусов. Температура воздуха днем: от -4 до +1», — указано на сайте центра. По данным синоптиков, в последующие дни температура воздуха существенно не изменится. О том, что март в Курганской области будет теплым и влажным, URA.RU писало ранее. Зауральский синоптик-любитель Илья Винштейн предсказывал, что в течение месяца будет 22 дня с температурой выше климатической нормы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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