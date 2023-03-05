Минобороны РФ отчиталось об уничтожении сотен военных ВСУ на нескольких направлениях

05 марта 2023 в 16:48 Размер текста - 17 +

Армия РФ ударила по пунктам управления украинскими беспилотниками Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные уничтожили сотни солдат ВСУ на краснолиманском, донецком и купянском направлениях. Об этом сообщили Минобороны РФ. «За сутки на краснолиманском направлении уничтожено до 180-ти украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, четыре боевые бронированные машины, а также одна самоходная гаубица „Гвоздика“. На Донецком направлении в результате активных действий подразделений „Южной“ группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено свыше 210-ти украинских военнослужащих», — заявили в Минобороны РФ во время брифинга. Сообщается, что на купянском направлении было убито до 40 украинских солдат в течение суток. Также российская армия ударила по пунктам управления украинскими беспилотниками и средствами радиоэлектронной борьбы в районе Авдеевки. Уничтожены склады с боеприпасами украинской армии в районах села Тоненькое и Авдеевки в ДНР. В ЛНР сообщали, что ВСУ сменили тактику обстрелов на купянском и краснолиманском направлениях. На прошлой неделе российские военные отбили наступление украинской армии на краснолиманском направлении. Вооруженные силы РФ в декабре заняли выгодные позиции на этом направлении.

Российские военные уничтожили сотни солдат ВСУ на краснолиманском, донецком и купянском направлениях. Об этом сообщили Минобороны РФ. «За сутки на краснолиманском направлении уничтожено до 180-ти украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, четыре боевые бронированные машины, а также одна самоходная гаубица „Гвоздика“. На Донецком направлении в результате активных действий подразделений „Южной“ группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено свыше 210-ти украинских военнослужащих», — заявили в Минобороны РФ во время брифинга. Сообщается, что на купянском направлении было убито до 40 украинских солдат в течение суток. Также российская армия ударила по пунктам управления украинскими беспилотниками и средствами радиоэлектронной борьбы в районе Авдеевки. Уничтожены склады с боеприпасами украинской армии в районах села Тоненькое и Авдеевки в ДНР. В ЛНР сообщали, что ВСУ сменили тактику обстрелов на купянском и краснолиманском направлениях. На прошлой неделе российские военные отбили наступление украинской армии на краснолиманском направлении. Вооруженные силы РФ в декабре заняли выгодные позиции на этом направлении.