06 марта 2023

Тюменские турагенты назвали даты, когда не выгодно лететь в отпуск

Тюменские турагенты: самые невыгодные периоды для отдыха — дни школьных каникул
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Страны европейского союза. Европа. ЕС. архив, евросоюз, франция, европа, средиземное море, ес, пляжный отдых, лазурка
Самыми затратными считаются путевки в период школьных каникул и затяжных праздников Фото:

Сильнее всего дорожают путевки заграницу в период начала школьных каникул и праздников — майских и новогодних. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал источник из туристической сферы.

«Цены выше всегда в период повышенного спроса. Это период, когда люди могут летать, например, Новый год или майские. У туристов нет дополнительного отпуска, но есть эти выходные, вот они и пользуются случаем. И, соответственно, переплачивают за эту сезонность», — делится собеседник агентства.

Дни школьных каникул также влияют на ценообразование. «Однозначно самый высокий сезон летом — это конец июля, август — начало сентября. Все хотят перед школой детей свозить. Плюс у многих финансовый год начинается с 1 сентября. В этот период цены всегда значительно выше!» — рассказывает тюменский турагент.

При этом, в большинстве популярных для отдыха стран знают о том, когда в России начинаются школьные каникулы. «Это бизнес и они были бы плохими маркетологами если бы не учитывали все эти факторы», — добавляет собеседник агентства.

О важных для каждого тюменца событиях — в Telegram-канале «Темы Тюмени». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Сильнее всего дорожают путевки заграницу в период начала школьных каникул и праздников — майских и новогодних. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал источник из туристической сферы. «Цены выше всегда в период повышенного спроса. Это период, когда люди могут летать, например, Новый год или майские. У туристов нет дополнительного отпуска, но есть эти выходные, вот они и пользуются случаем. И, соответственно, переплачивают за эту сезонность», — делится собеседник агентства. Дни школьных каникул также влияют на ценообразование. «Однозначно самый высокий сезон летом — это конец июля, август — начало сентября. Все хотят перед школой детей свозить. Плюс у многих финансовый год начинается с 1 сентября. В этот период цены всегда значительно выше!» — рассказывает тюменский турагент. При этом, в большинстве популярных для отдыха стран знают о том, когда в России начинаются школьные каникулы. «Это бизнес и они были бы плохими маркетологами если бы не учитывали все эти факторы», — добавляет собеседник агентства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...