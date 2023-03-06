Тюменские турагенты назвали даты, когда не выгодно лететь в отпуск

Тюменские турагенты: самые невыгодные периоды для отдыха — дни школьных каникул

07 марта 2023 в 13:10 Размер текста - 17 +

Самыми затратными считаются путевки в период школьных каникул и затяжных праздников Фото: Сергей Русанов © URA.RU Сильнее всего дорожают путевки заграницу в период начала школьных каникул и праздников — майских и новогодних. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал источник из туристической сферы. «Цены выше всегда в период повышенного спроса. Это период, когда люди могут летать, например, Новый год или майские. У туристов нет дополнительного отпуска, но есть эти выходные, вот они и пользуются случаем. И, соответственно, переплачивают за эту сезонность», — делится собеседник агентства. Дни школьных каникул также влияют на ценообразование. «Однозначно самый высокий сезон летом — это конец июля, август — начало сентября. Все хотят перед школой детей свозить. Плюс у многих финансовый год начинается с 1 сентября. В этот период цены всегда значительно выше!» — рассказывает тюменский турагент. При этом, в большинстве популярных для отдыха стран знают о том, когда в России начинаются школьные каникулы. «Это бизнес и они были бы плохими маркетологами если бы не учитывали все эти факторы», — добавляет собеседник агентства.

Сильнее всего дорожают путевки заграницу в период начала школьных каникул и праздников — майских и новогодних. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал источник из туристической сферы. «Цены выше всегда в период повышенного спроса. Это период, когда люди могут летать, например, Новый год или майские. У туристов нет дополнительного отпуска, но есть эти выходные, вот они и пользуются случаем. И, соответственно, переплачивают за эту сезонность», — делится собеседник агентства. Дни школьных каникул также влияют на ценообразование. «Однозначно самый высокий сезон летом — это конец июля, август — начало сентября. Все хотят перед школой детей свозить. Плюс у многих финансовый год начинается с 1 сентября. В этот период цены всегда значительно выше!» — рассказывает тюменский турагент. При этом, в большинстве популярных для отдыха стран знают о том, когда в России начинаются школьные каникулы. «Это бизнес и они были бы плохими маркетологами если бы не учитывали все эти факторы», — добавляет собеседник агентства.