Парк, в котором расположена скейт-площадка, открыли в конце января Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Кургана заметили, что на скейт-площадке, находящейся в недавно открытом парке «Энергетик», начали отваливаться некоторые элементы, а часть объектов установлена неправильно. Об этом в своей группе в соцсети «ВКонтакте» написали представители команды «410 TEAM».

«Мы очень благодарны за создание новой площадки в городе, но парк сделан очень некачественно и не по стандартам. Сезон еще не начался, но парк уже потихоньку рассыпается. Торчат опасные клепки и стыки, на которых можно получить очень серьезные травмы», — рассказали представители команды.

Также они были недовольны низкими и короткими перилами. Помимо этого на площадке, по их словам, соединили объекты, которые должны стоять отдельно. Благоустройством парка занималась московская компания «Билдинг Технолоджис».

«Оборудование, установленное на стадионе-парке „Энергетик“, имеет соответствующие сертификаты качества. Все замечания, которые были выявлены после введения его в эксплуатацию, легко исправимы и будут устранены подрядчиком в рамках гарантийных обязательств», — объяснили URA.RU в пресс-службе городской администрации.

В октябре 2022 года в Кургане демонтировали другой скейт-парк, который был расположен в ЦПКиО. Площадку, открытую в 2017 году, демонтировали в связи с окончанием срока эксплуатации и неудовлетворительным состоянием.