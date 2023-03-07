Экс-разведчик США призвал внимательно слушать Путина

08 марта 2023 в 01:26 Размер текста - 17 +

В США считают, что Владимир Путин защитит россиян от нападок Запада Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент России Владимир Путин защитит людей, за безопасность которых он несет ответственность в конфликте на Украине. С таким мнением выступил бывший офицер разведки корпуса морской пехоты США Скотт Риттер. Он призвал внимательно слушать российского лидера. «Вам просто нужно слушать, что он (президент России Владимир Путин — прим URA.RU) говорит. Россия находится в состоянии конфликта, оборонная промышленность работает на полную мощность. Люди, за безопасность которых он несет ответственность, будут защищены», — заявил Риттер в своем блоге на YouTube. По его мнению, те, кто угрожает россиянам, будут отодвинуты на то расстояние, на которое стреляют ракеты, предоставленные Западом в помощь ВСУ. «На данный момент это 150 километров для систем HIMARS», — считает экс-офицер. Ранее Риттер заявлял, что Путиным движет желание защитить русских людей от нападок со стороны украинских националистов. Американская журналистка Лаура Веллингтон сообщила, что российский лидер набирает популярность в США. По ее данным, многие американцы видят в нем героя, который заботится о своей стране и народе, поэтому они захотели видеть Путина в качестве президента США. Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса от многолетнего геноцида со стороны киевских властей. В МИД РФ заявляли, что у Запада присутствует жажда мести в отношении РФ. Там отметили, что начало СВО позволило сорвать геополитические игры западных стран. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент России Владимир Путин защитит людей, за безопасность которых он несет ответственность в конфликте на Украине. С таким мнением выступил бывший офицер разведки корпуса морской пехоты США Скотт Риттер. Он призвал внимательно слушать российского лидера. «Вам просто нужно слушать, что он (президент России Владимир Путин — прим URA.RU) говорит. Россия находится в состоянии конфликта, оборонная промышленность работает на полную мощность. Люди, за безопасность которых он несет ответственность, будут защищены», — заявил Риттер в своем блоге на YouTube. По его мнению, те, кто угрожает россиянам, будут отодвинуты на то расстояние, на которое стреляют ракеты, предоставленные Западом в помощь ВСУ. «На данный момент это 150 километров для систем HIMARS», — считает экс-офицер. Ранее Риттер заявлял, что Путиным движет желание защитить русских людей от нападок со стороны украинских националистов. Американская журналистка Лаура Веллингтон сообщила, что российский лидер набирает популярность в США. По ее данным, многие американцы видят в нем героя, который заботится о своей стране и народе, поэтому они захотели видеть Путина в качестве президента США. Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса от многолетнего геноцида со стороны киевских властей. В МИД РФ заявляли, что у Запада присутствует жажда мести в отношении РФ. Там отметили, что начало СВО позволило сорвать геополитические игры западных стран.