Президент России Владимир Путин защитит людей, за безопасность которых он несет ответственность в конфликте на Украине. С таким мнением выступил бывший офицер разведки корпуса морской пехоты США Скотт Риттер. Он призвал внимательно слушать российского лидера.
«Вам просто нужно слушать, что он (президент России Владимир Путин — прим URA.RU) говорит. Россия находится в состоянии конфликта, оборонная промышленность работает на полную мощность. Люди, за безопасность которых он несет ответственность, будут защищены», — заявил Риттер в своем блоге на YouTube. По его мнению, те, кто угрожает россиянам, будут отодвинуты на то расстояние, на которое стреляют ракеты, предоставленные Западом в помощь ВСУ. «На данный момент это 150 километров для систем HIMARS», — считает экс-офицер.
Ранее Риттер заявлял, что Путиным движет желание защитить русских людей от нападок со стороны украинских националистов. Американская журналистка Лаура Веллингтон сообщила, что российский лидер набирает популярность в США. По ее данным, многие американцы видят в нем героя, который заботится о своей стране и народе, поэтому они захотели видеть Путина в качестве президента США. Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса от многолетнего геноцида со стороны киевских властей. В МИД РФ заявляли, что у Запада присутствует жажда мести в отношении РФ. Там отметили, что начало СВО позволило сорвать геополитические игры западных стран.
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Президент России Владимир Путин защитит людей, за безопасность которых он несет ответственность в конфликте на Украине. С таким мнением выступил бывший офицер разведки корпуса морской пехоты США Скотт Риттер. Он призвал внимательно слушать российского лидера. «Вам просто нужно слушать, что он (президент России Владимир Путин — прим URA.RU) говорит. Россия находится в состоянии конфликта, оборонная промышленность работает на полную мощность. Люди, за безопасность которых он несет ответственность, будут защищены», — заявил Риттер в своем блоге на YouTube. По его мнению, те, кто угрожает россиянам, будут отодвинуты на то расстояние, на которое стреляют ракеты, предоставленные Западом в помощь ВСУ. «На данный момент это 150 километров для систем HIMARS», — считает экс-офицер. Ранее Риттер заявлял, что Путиным движет желание защитить русских людей от нападок со стороны украинских националистов. Американская журналистка Лаура Веллингтон сообщила, что российский лидер набирает популярность в США. По ее данным, многие американцы видят в нем героя, который заботится о своей стране и народе, поэтому они захотели видеть Путина в качестве президента США. Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса от многолетнего геноцида со стороны киевских властей. В МИД РФ заявляли, что у Запада присутствует жажда мести в отношении РФ. Там отметили, что начало СВО позволило сорвать геополитические игры западных стран.