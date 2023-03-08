08 марта 2023
07 марта 2023

Дело челябинской бизнес-леди, фигуранта уголовных дел в минздраве, отправили в суд

© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения Елене Селищевой, Тракторозаводский суд, Челябинск, Елена Селищева
Дело Елены Селищевой будут рассматривать в Центральном райсуде Челябинска Фото:
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Уголовные дела в челябинском минздраве

Уголовное дело в отношении челябинского коммерсанта, фигуранта уголовных дел в региональном минздраве, Елены Селищевой направлено в суд. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение. Уголовное дело будет направлено в Центральный районный суд Челябинска для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры.

В ведомстве отметили, что в ходе следствия на имущество обвиняемой был наложен арест. Общая сумма арестованного превысила 60 млн рублей.

Сотрудники УФСБ по региону задержали Селищеву в середине июня 2022 года в аэропорту Челябинска. Коммерсант пыталась улететь в командировку. Ее обвинили в мошенничестве и подстрекательстве Александра Кузнецова, занимающего на тот момент должность замминистра здравоохранения региона, воспользоваться своими полномочиями, и помочь ее компаниям выиграть торги на право поставки компьютерных томографов в больницы.

В итоге техника была закуплена по завышенным ценам, а общий ущерб бюджету превысил 80 млн рублей. Кузнецов был задержан, пять месяцев провел в СИЗО, сдал Селищеву и получил условный срок.

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Уголовное дело в отношении челябинского коммерсанта, фигуранта уголовных дел в региональном минздраве, Елены Селищевой направлено в суд. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение. Уголовное дело будет направлено в Центральный районный суд Челябинска для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры. В ведомстве отметили, что в ходе следствия на имущество обвиняемой был наложен арест. Общая сумма арестованного превысила 60 млн рублей. Сотрудники УФСБ по региону задержали Селищеву в середине июня 2022 года в аэропорту Челябинска. Коммерсант пыталась улететь в командировку. Ее обвинили в мошенничестве и подстрекательстве Александра Кузнецова, занимающего на тот момент должность замминистра здравоохранения региона, воспользоваться своими полномочиями, и помочь ее компаниям выиграть торги на право поставки компьютерных томографов в больницы. В итоге техника была закуплена по завышенным ценам, а общий ущерб бюджету превысил 80 млн рублей. Кузнецов был задержан, пять месяцев провел в СИЗО, сдал Селищеву и получил условный срок.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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