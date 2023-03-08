Челябинский депутат Госдумы оценил картины Виктора Бута, написанные в тюрьме США

Депутат Госдумы Станислав Наумов посетил выставку работ Виктора Бута, написанных в тюрьме США

09 марта 2023 в 11:59 Размер текста - 17 +

Станислав Наумов пригласил подписчиков посетить выставку Фото: Илья Московец © URA.RU Депутат Госдумы из Челябинской области, зампред Комитета по экономической политике Станислав Наумов оценил выставку работ Виктора Бута, которые он нарисовал, находясь в американской тюрьме. Парламентарий поделился фото с выставки в социальных сетях. «Вот такой вот была одиночная камера Виктора Бута, вот такие рисунки он делал, находясь в заключении. Посмотрите сами — выставка уже открыта на Мосфильмовской, 1», — написал Наумов в своем telegram-канале. Бут был возвращен в Россию в результате обмена на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную в РФ за контрабанду наркотиков. После возращения предприниматель вступил в ЛДПР и отправился на присоединившиеся к России территории. Там за ним закреплена задача развивать регионы в экономическом и правовом поле.

Депутат Госдумы из Челябинской области, зампред Комитета по экономической политике Станислав Наумов оценил выставку работ Виктора Бута, которые он нарисовал, находясь в американской тюрьме. Парламентарий поделился фото с выставки в социальных сетях. «Вот такой вот была одиночная камера Виктора Бута, вот такие рисунки он делал, находясь в заключении. Посмотрите сами — выставка уже открыта на Мосфильмовской, 1», — написал Наумов в своем telegram-канале. Бут был возвращен в Россию в результате обмена на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную в РФ за контрабанду наркотиков. После возращения предприниматель вступил в ЛДПР и отправился на присоединившиеся к России территории. Там за ним закреплена задача развивать регионы в экономическом и правовом поле.