08 марта 2023
07 марта 2023

Челябинский депутат Госдумы оценил картины Виктора Бута, написанные в тюрьме США

Депутат Госдумы Станислав Наумов посетил выставку работ Виктора Бута, написанных в тюрьме США
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, наумов станислав
Станислав Наумов пригласил подписчиков посетить выставку Фото:

Депутат Госдумы из Челябинской области, зампред Комитета по экономической политике Станислав Наумов оценил выставку работ Виктора Бута, которые он нарисовал, находясь в американской тюрьме. Парламентарий поделился фото с выставки в социальных сетях.

«Вот такой вот была одиночная камера Виктора Бута, вот такие рисунки он делал, находясь в заключении. Посмотрите сами — выставка уже открыта на Мосфильмовской, 1», — написал Наумов в своем telegram-канале.

Бут был возвращен в Россию в результате обмена на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную в РФ за контрабанду наркотиков. После возращения предприниматель вступил в ЛДПР и отправился на присоединившиеся к России территории. Там за ним закреплена задача развивать регионы в экономическом и правовом поле.

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Депутат Госдумы из Челябинской области, зампред Комитета по экономической политике Станислав Наумов оценил выставку работ Виктора Бута, которые он нарисовал, находясь в американской тюрьме. Парламентарий поделился фото с выставки в социальных сетях. «Вот такой вот была одиночная камера Виктора Бута, вот такие рисунки он делал, находясь в заключении. Посмотрите сами — выставка уже открыта на Мосфильмовской, 1», — написал Наумов в своем telegram-канале. Бут был возвращен в Россию в результате обмена на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную в РФ за контрабанду наркотиков. После возращения предприниматель вступил в ЛДПР и отправился на присоединившиеся к России территории. Там за ним закреплена задача развивать регионы в экономическом и правовом поле.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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