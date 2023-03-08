Мэрию Кургана заставляют отчитаться перед депутатами по транспортной реформе

Транспортная реформа в Кургане стартовала в 2023 году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Передел транспортного рынка в Кургане

Депутаты гордумы Кургана договорились с мэрией, чтобы в марте ее представители отчитались о ходе транспортной реформы. Об этом сообщил депутат гордумы Иван Камшилов.

«Администрация города Кургана согласилась доложить депутатам о ходе транспортной реформы только в марте. В конце марта, мы надеемся, что администрация будет информировать депутатов о ходе транспортной реформы», — рассказал Камшилов во время прямого эфира, который провел 9 марта депутат гордумы Яков Сидоров на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Камшилов предложил горожанам записаться и прийти на заседание думы, чтобы они тоже смогли услышать отчет представителей мэрии.

Транспортная реформа, в рамках которой 40 новых автобусных маршрутов постепенно заменят 51 старый, началась в Кургане в 2023 году. Горожане уже в первую неделю оставили сотни жалоб, связанных с реформой. Жители города, в том числе, посвящали реформе стихи и песню. При этом, по словам властей, у представителей профсоюзных организаций заводов не было нареканий по реформе.