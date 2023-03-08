08 марта 2023
07 марта 2023

Мэрию Кургана заставляют отчитаться перед депутатами по транспортной реформе

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, автобус, пассажиры
Транспортная реформа в Кургане стартовала в 2023 году Фото:
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Передел транспортного рынка в Кургане

Депутаты гордумы Кургана договорились с мэрией, чтобы в марте ее представители отчитались о ходе транспортной реформы. Об этом сообщил депутат гордумы Иван Камшилов.

«Администрация города Кургана согласилась доложить депутатам о ходе транспортной реформы только в марте. В конце марта, мы надеемся, что администрация будет информировать депутатов о ходе транспортной реформы», — рассказал Камшилов во время прямого эфира, который провел 9 марта депутат гордумы Яков Сидоров на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Камшилов предложил горожанам записаться и прийти на заседание думы, чтобы они тоже смогли услышать отчет представителей мэрии.

Транспортная реформа, в рамках которой 40 новых автобусных маршрутов постепенно заменят 51 старый, началась в Кургане в 2023 году. Горожане уже в первую неделю оставили сотни жалоб, связанных с реформой. Жители города, в том числе, посвящали реформе стихи и песню. При этом, по словам властей, у представителей профсоюзных организаций заводов не было нареканий по реформе.

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Депутаты гордумы Кургана договорились с мэрией, чтобы в марте ее представители отчитались о ходе транспортной реформы. Об этом сообщил депутат гордумы Иван Камшилов. «Администрация города Кургана согласилась доложить депутатам о ходе транспортной реформы только в марте. В конце марта, мы надеемся, что администрация будет информировать депутатов о ходе транспортной реформы», — рассказал Камшилов во время прямого эфира, который провел 9 марта депутат гордумы Яков Сидоров на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Камшилов предложил горожанам записаться и прийти на заседание думы, чтобы они тоже смогли услышать отчет представителей мэрии. Транспортная реформа, в рамках которой 40 новых автобусных маршрутов постепенно заменят 51 старый, началась в Кургане в 2023 году. Горожане уже в первую неделю оставили сотни жалоб, связанных с реформой. Жители города, в том числе, посвящали реформе стихи и песню. При этом, по словам властей, у представителей профсоюзных организаций заводов не было нареканий по реформе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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