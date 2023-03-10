Лавров указал на схожесть протестов в Грузии с майданом на Украине

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Всероссийский форум
По мнению Сергея Лаврова, Запад заинтересован в протестах в Грузии Фото:
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Протесты в Грузии 2023

Протесты населения в Грузии похожи на майдан 2013 года в Киеве. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров. По его мнению, закон об иноагентах был лишь предлогом для попытки государственного переворота.

«Очень похоже на киевский „майдан“. Нет никаких сомнений, что закон о регистрации тех неправительственных организаций, которые получают зарубежное финансирование в размере 20% всего-навсего от своего бюджета, был лишь поводом для того, чтобы начать попытку силовой смены власти», — сказал Лавров в эфире программы «Большая игра». Министр отметил, что разница в отношении США к протестам в Молдавии и в Грузии «вызывает лишь улыбку», так как молдавская оппозиция не отвечает интересам Запада.

Массовые протесты против закона об иноагентах в Грузии начались в ночь с 7 на 8 марта. Власти Грузии отозвали из парламента закон об иноагентах, выполнив требования протестующего населения. Однако позже демонстранты потребовали от правительства страны уйти в отставку.

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Протесты населения в Грузии похожи на майдан 2013 года в Киеве. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров. По его мнению, закон об иноагентах был лишь предлогом для попытки государственного переворота. «Очень похоже на киевский „майдан“. Нет никаких сомнений, что закон о регистрации тех неправительственных организаций, которые получают зарубежное финансирование в размере 20% всего-навсего от своего бюджета, был лишь поводом для того, чтобы начать попытку силовой смены власти», — сказал Лавров в эфире программы «Большая игра». Министр отметил, что разница в отношении США к протестам в Молдавии и в Грузии «вызывает лишь улыбку», так как молдавская оппозиция не отвечает интересам Запада. Массовые протесты против закона об иноагентах в Грузии начались в ночь с 7 на 8 марта. Власти Грузии отозвали из парламента закон об иноагентах, выполнив требования протестующего населения. Однако позже демонстранты потребовали от правительства страны уйти в отставку.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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