RT: США создадут механизм санкций против Китая из-за дружбы с РФ

В США разработали законопроект, который определяет механизм введения санкций против граждан и предприятий Китая в случае поддержки ими России в конфликте с Украиной. Автором инициативы выступил член американской палаты представителей демократ Адам Шифф.
«В случае вступления документа в силу президент США будет уполномочен вводить санкции „против лиц из КНР“. В число возможных поводов ввести санкции против „лиц из КНР“ американская сторона включает помощь России в приобретении химических, биологических или ядерных вооружений, приобретении баллистического или крылатого ракетного потенциала, передовых обычных вооружений, оборонных услуг или оборонной информации и прочего», — приводит RT издержки из документа.
Лица из КНР, попавшие под санкции, не смогут въезжать в США, их визы буду аннулированы. Также речь идет о блокировке их собственности, запретах на имущественные сделки, получение кредитов и прочие ограничения. Под «лицом из КНР» подразумеваются любые физлица, организации, госкомпании, правительство Китая, Коммунистическая партия.
Власти США неоднократно высказывали опасения, что Китай может предоставить России ощутимую помощь в конфликте с Украиной. Президент США Джо Байден грозил жестко «ответить» Китаю, если тот окажет военную поддержку России в проведении спецоперации. Он говорил главе КНР Си Цзиньпину, что Штаты прекратят любое инвестирование в страну.
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