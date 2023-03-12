Пригожин рассказал о тяжелой обстановке в Артемовске из-за поступления резервов ВСУ

13 марта 2023 в 00:37 Размер текста - 17 +

ВСУ стягивают в Артемовск «бесконечные резервы» Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Обстановка в районе Артемовска (Бахмут) сейчас очень тяжелая по причине нахождения на территории резервистов ВСУ, которые постоянно поступают на передовую. Об этом сообщил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. «На Бахмуте обстановка тяжелая, очень тяжелая. Украинцы подкидывают бесконечные резервы», — цитирует Евгения Пригожина его пресс-служба. Бои за стратегически важный Бахмут ведутся с августа 2022 года. ВС РФ помогают бойцы ЧВК «Вагнер». Несколькими днями ранее Пригожин сообщал, что бойцы «Вагнера» находятся в одном километре от Артемовска. Российские военные контролируют более половины населенного пункта, город взят в полукольцо, основные магистрали находятся под боевым контролем российской армии.

Обстановка в районе Артемовска (Бахмут) сейчас очень тяжелая по причине нахождения на территории резервистов ВСУ, которые постоянно поступают на передовую. Об этом сообщил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. «На Бахмуте обстановка тяжелая, очень тяжелая. Украинцы подкидывают бесконечные резервы», — цитирует Евгения Пригожина его пресс-служба. Бои за стратегически важный Бахмут ведутся с августа 2022 года. ВС РФ помогают бойцы ЧВК «Вагнер». Несколькими днями ранее Пригожин сообщал, что бойцы «Вагнера» находятся в одном километре от Артемовска. Российские военные контролируют более половины населенного пункта, город взят в полукольцо, основные магистрали находятся под боевым контролем российской армии.