Роспотребнадзор запретил продавать тушенку курганского мясокомбината

Курганская тушенка не прошла проверку Роспотребнадзора Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Управление Роспотребнадзора по Воронежской области объявило предостережение о запрете реализации тушенки курганского мясокомбината «Стандарт» после проведенной проверки. Данные появились на сайте госпроверок.

«Сведения о содержании предостережения <…> Не допускать в реализацию пищевую продукцию — консервы мясные кусковые стерилизованные. Говядина тушеная „Курганский мясокомбинат 1907“», — сообщается в результатах мероприятия. Под инспекцию попала тушенка, выпущенная в конце ноября прошлого года.

В результате проверки были найдены несоответствия. Продукцию постановили не выпускать в реализацию как «не соответствующую по физико-химическим и органолептическим показателям».

Ранее URA.RU сообщало, что тушеную свинину от курганского мясокомбината «Стандарт» признали лучшей в программе Первого канала. Эксперты признали, что в курганской тушенке высокий процент содержания мяса.