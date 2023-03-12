12 марта 2023

Роспотребнадзор запретил продавать тушенку курганского мясокомбината

© Служба новостей «URA.RU»
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Мясокомбинат
Курганская тушенка не прошла проверку Роспотребнадзора Фото:

Управление Роспотребнадзора по Воронежской области объявило предостережение о запрете реализации тушенки курганского мясокомбината «Стандарт» после проведенной проверки. Данные появились на сайте госпроверок.

«Сведения о содержании предостережения <…> Не допускать в реализацию пищевую продукцию — консервы мясные кусковые стерилизованные. Говядина тушеная „Курганский мясокомбинат 1907“», — сообщается в результатах мероприятия. Под инспекцию попала тушенка, выпущенная в конце ноября прошлого года.

В результате проверки были найдены несоответствия. Продукцию постановили не выпускать в реализацию как «не соответствующую по физико-химическим и органолептическим показателям».

Ранее URA.RU сообщало, что тушеную свинину от курганского мясокомбината «Стандарт» признали лучшей в программе Первого канала. Эксперты признали, что в курганской тушенке высокий процент содержания мяса.

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Управление Роспотребнадзора по Воронежской области объявило предостережение о запрете реализации тушенки курганского мясокомбината «Стандарт» после проведенной проверки. Данные появились на сайте госпроверок. «Сведения о содержании предостережения <…> Не допускать в реализацию пищевую продукцию — консервы мясные кусковые стерилизованные. Говядина тушеная „Курганский мясокомбинат 1907“», — сообщается в результатах мероприятия. Под инспекцию попала тушенка, выпущенная в конце ноября прошлого года. В результате проверки были найдены несоответствия. Продукцию постановили не выпускать в реализацию как «не соответствующую по физико-химическим и органолептическим показателям». Ранее URA.RU сообщало, что тушеную свинину от курганского мясокомбината «Стандарт» признали лучшей в программе Первого канала. Эксперты признали, что в курганской тушенке высокий процент содержания мяса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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