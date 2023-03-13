Spiegel рассекретил местоположение судна с подозреваемыми в диверсиях на «Северных потоках»

14 марта 2023 в 02:39 Размер текста - 17 +

Яхту, которую могли использовать в подрыве трубопроводов, нашли на германском острове Фото: Danish Defence Яхта «Андромеда», которую могли использовать подозреваемые в совершении подрывов на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2», обнаружили на мысе Буг германского острова Рюген. Об этом сообщили журналисты журнала Der Spiegel, отметив, что в январе следователи провели обыск яхты. «Согласно исследованию Spiegel, судно, на котором предполагаемая группа подрывников отправилась к трубопроводам „Северного потока“, стоит на мысе Буг на острове Рюген. Для восстановления маршрута следователям пришлось прибегнуть к сохраненным радиолокационным записям судоходства в Балтийском море, которые в отличие от крупных грузовых судов могут быть неполными для небольших судов. Обстоятельства аренды „Андромеды“ пока неизвестны», — говорится в публикации Der Spiegel. Уточняется, что следователи при обыске яхты в январе изъяли бортовую электронику для дальнейшего расследования. Там же обнаружены следы взрывчатых веществ. Журнал также выяснил, что использованный для аренды судна адрес электронной почты может указывать на Украину. Ранее американское издание The New York Times опубликовало статью, в которой журналисты пришли к выводу, что к подрыву на «Северных потоках» причастна некая «украинская группировка». В Кремле уже усомнились в такой версии теракта на газопроводах. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия требует провести расследования терактов на «Северных потоках», чтобы установить причастных к подрыву. Немецкое издание Spiegel заявляло, что судно, на котором, предположительно, перевезены взрывные устройства для совершения терактов на «Северных потоках», является парусной яхтой «Андромеда». Уточнялось, что судно выдвинулось из порта Росток-Варнемюнде и ненадолго пришвартовалось у находящегося на севере острова порта Вик. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Яхта «Андромеда», которую могли использовать подозреваемые в совершении подрывов на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2», обнаружили на мысе Буг германского острова Рюген. Об этом сообщили журналисты журнала Der Spiegel, отметив, что в январе следователи провели обыск яхты. «Согласно исследованию Spiegel, судно, на котором предполагаемая группа подрывников отправилась к трубопроводам „Северного потока“, стоит на мысе Буг на острове Рюген. Для восстановления маршрута следователям пришлось прибегнуть к сохраненным радиолокационным записям судоходства в Балтийском море, которые в отличие от крупных грузовых судов могут быть неполными для небольших судов. Обстоятельства аренды „Андромеды“ пока неизвестны», — говорится в публикации Der Spiegel. Уточняется, что следователи при обыске яхты в январе изъяли бортовую электронику для дальнейшего расследования. Там же обнаружены следы взрывчатых веществ. Журнал также выяснил, что использованный для аренды судна адрес электронной почты может указывать на Украину. Ранее американское издание The New York Times опубликовало статью, в которой журналисты пришли к выводу, что к подрыву на «Северных потоках» причастна некая «украинская группировка». В Кремле уже усомнились в такой версии теракта на газопроводах. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия требует провести расследования терактов на «Северных потоках», чтобы установить причастных к подрыву. Немецкое издание Spiegel заявляло, что судно, на котором, предположительно, перевезены взрывные устройства для совершения терактов на «Северных потоках», является парусной яхтой «Андромеда». Уточнялось, что судно выдвинулось из порта Росток-Варнемюнде и ненадолго пришвартовалось у находящегося на севере острова порта Вик.