Аналитик объяснил рост криптовалют после заявления Байдена по кризису в США

Аналитик Худокормов: дестабилизация доллара привела к росту курса криптовалют

15 марта 2023 в 01:05 Размер текста - 17 +

Криптовалюты показали рост после речи Джо Байдена по кризису в банковской системе США Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Дестабилизация ситуации в банковском системе США и с долларом выводит на первый план криптовалюты для хранения денег, поскольку они меньше всего зависят от кризиса, который сейчас начинаются. Об этом URA.RU рассказал аналитик, эксперт по криптовалюте Михаил Худокормов. Ранее стало известно, что в США обанкротились банки в стране Silicon Valley Bank и Signature Bank, которые считались одними из самых крупных. В издании Axios сообщили, что США грозит кризис банковской системы. Президент США Джо Байден призвал американских граждан верить в то, что банковской системе США ничего не угрожает, однако после этого выступления криптовалюты пошли вверх. «Банковская система очень сильно пострадала. На фоне этой отрицательной новости доллар стал нестабильным. Это прямо пропорционально является показателем того, что банки банкротятся. Причем банки не какие-то локальные в каком-то одном штате, а прям серьезные и интересные банки. Триггер стопроцентный — в банках проблемы, с долларом проблемы. Что будет в ближайшем обозримом будущем лучше? Правильно, криптовалюта, которую не так сильно триггерит на вещи официальные и стабильные, типа курса доллара или банковская сфера услуг», — сказал Михаил Худокормов. Как отметил аналитик, выступление американского лидера может еще сильнее сказаться на кризисе. «Нужно учесть тот факт, что Байден сказал, что потерь никаких не будет и все возвратится в стопроцентном эквиваленте. Это опять же удар по доллару и по банковской сфере Соединенных Штатов Америки», — заключил он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Дестабилизация ситуации в банковском системе США и с долларом выводит на первый план криптовалюты для хранения денег, поскольку они меньше всего зависят от кризиса, который сейчас начинаются. Об этом URA.RU рассказал аналитик, эксперт по криптовалюте Михаил Худокормов. Ранее стало известно, что в США обанкротились банки в стране Silicon Valley Bank и Signature Bank, которые считались одними из самых крупных. В издании Axios сообщили, что США грозит кризис банковской системы. Президент США Джо Байден призвал американских граждан верить в то, что банковской системе США ничего не угрожает, однако после этого выступления криптовалюты пошли вверх. «Банковская система очень сильно пострадала. На фоне этой отрицательной новости доллар стал нестабильным. Это прямо пропорционально является показателем того, что банки банкротятся. Причем банки не какие-то локальные в каком-то одном штате, а прям серьезные и интересные банки. Триггер стопроцентный — в банках проблемы, с долларом проблемы. Что будет в ближайшем обозримом будущем лучше? Правильно, криптовалюта, которую не так сильно триггерит на вещи официальные и стабильные, типа курса доллара или банковская сфера услуг», — сказал Михаил Худокормов. Как отметил аналитик, выступление американского лидера может еще сильнее сказаться на кризисе. «Нужно учесть тот факт, что Байден сказал, что потерь никаких не будет и все возвратится в стопроцентном эквиваленте. Это опять же удар по доллару и по банковской сфере Соединенных Штатов Америки», — заключил он.