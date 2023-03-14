Представитель Британии на заседании СБ ООН заговорил по-русски

14 марта 2023 в 21:27 Размер текста - 17 +

В ходе заседания СБ ООН Фергус Экерсли заговорил на русском языке с целью доказать, что в Лондоне нет русофобии Фото: Patrick Gruban/Wikipedia Политический координатор постпредства Британии Фергус Экерсли заговорил на русском языке во время заседания Совета безопасности ООН. Он это сделал с целью доказать, что в Лондоне нет русофобии. «Мы не русофобы, у нас есть исторические отношения между нашими странами. <…> В нашей стране глубоко уважают богатое культурное наследие России. <…> Лондон не хочет, чтобы Россия потерпела крах», — подчеркнул Фергус Экерсли во время заседания. Его слова приводит РИА Новости. Политик подчеркнул, что сам изучал русский язык около семи лет, а также приобщался к истории страны и ее литературе. Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Запад в ситуации с Минскими соглашениями готовился к конфликту с Россией. Глава МИД РФ Сергей Лавров также подчеркивал, что Европа столкнется с «горьким похмельем» от русофобской политики. Он отметил, что Россия готова идти навстречу к лояльным ей политическим силам. В свою очередь в посольстве РФ в США подчеркнули, что Вашингтон показывает свое русофобское отношение к России, обвиняя страну в теракте на «Северных потоках». 14 марта проходит заседания СБ ООН по проблеме русофобии, пишет RT. Генпрокуратура РФ предложила приравнять русофобию к экстремизму, сообщает «Национальная служба новостей».

Политический координатор постпредства Британии Фергус Экерсли заговорил на русском языке во время заседания Совета безопасности ООН. Он это сделал с целью доказать, что в Лондоне нет русофобии. «Мы не русофобы, у нас есть исторические отношения между нашими странами. <…> В нашей стране глубоко уважают богатое культурное наследие России. <…> Лондон не хочет, чтобы Россия потерпела крах», — подчеркнул Фергус Экерсли во время заседания. Его слова приводит РИА Новости. Политик подчеркнул, что сам изучал русский язык около семи лет, а также приобщался к истории страны и ее литературе. Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Запад в ситуации с Минскими соглашениями готовился к конфликту с Россией. Глава МИД РФ Сергей Лавров также подчеркивал, что Европа столкнется с «горьким похмельем» от русофобской политики. Он отметил, что Россия готова идти навстречу к лояльным ей политическим силам. В свою очередь в посольстве РФ в США подчеркнули, что Вашингтон показывает свое русофобское отношение к России, обвиняя страну в теракте на «Северных потоках». 14 марта проходит заседания СБ ООН по проблеме русофобии, пишет RT. Генпрокуратура РФ предложила приравнять русофобию к экстремизму, сообщает «Национальная служба новостей».