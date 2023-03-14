Представитель Британии на заседании СБ ООН заговорил по-русски

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытая лицензия на 04.08.2015. ООН., оон, генеральная ассамблея
В ходе заседания СБ ООН Фергус Экерсли заговорил на русском языке с целью доказать, что в Лондоне нет русофобии Фото:

Политический координатор постпредства Британии Фергус Экерсли заговорил на русском языке во время заседания Совета безопасности ООН. Он это сделал с целью доказать, что в Лондоне нет русофобии.

«Мы не русофобы, у нас есть исторические отношения между нашими странами. <…> В нашей стране глубоко уважают богатое культурное наследие России. <…> Лондон не хочет, чтобы Россия потерпела крах», — подчеркнул Фергус Экерсли во время заседания. Его слова приводит РИА Новости. Политик подчеркнул, что сам изучал русский язык около семи лет, а также приобщался к истории страны и ее литературе.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Запад в ситуации с Минскими соглашениями готовился к конфликту с Россией. Глава МИД РФ Сергей Лавров также подчеркивал, что Европа столкнется с «горьким похмельем» от русофобской политики. Он отметил, что Россия готова идти навстречу к лояльным ей политическим силам. В свою очередь в посольстве РФ в США подчеркнули, что Вашингтон показывает свое русофобское отношение к России, обвиняя страну в теракте на «Северных потоках».

14 марта проходит заседания СБ ООН по проблеме русофобии, пишет RT. Генпрокуратура РФ предложила приравнять русофобию к экстремизму, сообщает «Национальная служба новостей».

URA.RU делает для вас больше, чем только новости на сайте. В telegram-канале мы отбираем лучшие материалы о России от прессы и спикеров со всего мира. Наши подписчики узнают мировые сенсации раньше всех. Присоединяйтесь!

Политический координатор постпредства Британии Фергус Экерсли заговорил на русском языке во время заседания Совета безопасности ООН. Он это сделал с целью доказать, что в Лондоне нет русофобии. «Мы не русофобы, у нас есть исторические отношения между нашими странами. <…> В нашей стране глубоко уважают богатое культурное наследие России. <…> Лондон не хочет, чтобы Россия потерпела крах», — подчеркнул Фергус Экерсли во время заседания. Его слова приводит РИА Новости. Политик подчеркнул, что сам изучал русский язык около семи лет, а также приобщался к истории страны и ее литературе. Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Запад в ситуации с Минскими соглашениями готовился к конфликту с Россией. Глава МИД РФ Сергей Лавров также подчеркивал, что Европа столкнется с «горьким похмельем» от русофобской политики. Он отметил, что Россия готова идти навстречу к лояльным ей политическим силам. В свою очередь в посольстве РФ в США подчеркнули, что Вашингтон показывает свое русофобское отношение к России, обвиняя страну в теракте на «Северных потоках». 14 марта проходит заседания СБ ООН по проблеме русофобии, пишет RT. Генпрокуратура РФ предложила приравнять русофобию к экстремизму, сообщает «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...