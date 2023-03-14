В Нижневартовске продают дом, площадью почти в 900 квадратных метров за 53,5 миллиона рублей. В доме есть русская баня, финская сауна и бассейн, сообщает продавец в объявлении о продаже.
«Уникальное предложение для российского рынка — потрясающая возможность сочетания загородной жизни в своем доме рядом с городом, изюминкой местоположения дома является не только чистый воздух и непосредственная близость к набережной реки Обь, но и минимальная удаленность от Нижневартовска. В доме больше десяти комнат, для отдыха баня или сауна, бассейн. Цена — 53500000 рублей», — сообщает продавец в объявлении, размещенном на сайте Avito.
К дому примыкает земельный участок правильной формы, площадь которого составляет 23 сотки. На участке имеется теплица и хозяйственные постройки. Участок огорожен, вдоль всего периметра имеются камеры видеонаблюдения.
Ранее URA.RU рассказало, что в Радужном за однокомнатную квартиру продавец хочет получить сто миллионов рублей. Площадь «однушки» составляет 40 квадратных метров.
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