В ХМАО продают дом с бассейном, сауной и баней за 53 миллиона рублей. Фото

15 марта 2023 в 06:00 Размер текста - 17 +

В Нижневартовске продают дом в котором больше 10 комнат за 53 миллиона рублей Фото: Лариса Рычкова © URA.RU В Нижневартовске продают дом, площадью почти в 900 квадратных метров за 53,5 миллиона рублей. В доме есть русская баня, финская сауна и бассейн, сообщает продавец в объявлении о продаже. «Уникальное предложение для российского рынка — потрясающая возможность сочетания загородной жизни в своем доме рядом с городом, изюминкой местоположения дома является не только чистый воздух и непосредственная близость к набережной реки Обь, но и минимальная удаленность от Нижневартовска. В доме больше десяти комнат, для отдыха баня или сауна, бассейн. Цена — 53500000 рублей», — сообщает продавец в объявлении, размещенном на сайте Avito. К дому примыкает земельный участок правильной формы, площадь которого составляет 23 сотки. На участке имеется теплица и хозяйственные постройки. Участок огорожен, вдоль всего периметра имеются камеры видеонаблюдения. Ранее URA.RU рассказало, что в Радужном за однокомнатную квартиру продавец хочет получить сто миллионов рублей. Площадь «однушки» составляет 40 квадратных метров.

В Нижневартовске продают дом, площадью почти в 900 квадратных метров за 53,5 миллиона рублей. В доме есть русская баня, финская сауна и бассейн, сообщает продавец в объявлении о продаже. «Уникальное предложение для российского рынка — потрясающая возможность сочетания загородной жизни в своем доме рядом с городом, изюминкой местоположения дома является не только чистый воздух и непосредственная близость к набережной реки Обь, но и минимальная удаленность от Нижневартовска. В доме больше десяти комнат, для отдыха баня или сауна, бассейн. Цена — 53500000 рублей», — сообщает продавец в объявлении, размещенном на сайте Avito. К дому примыкает земельный участок правильной формы, площадь которого составляет 23 сотки. На участке имеется теплица и хозяйственные постройки. Участок огорожен, вдоль всего периметра имеются камеры видеонаблюдения. Ранее URA.RU рассказало, что в Радужном за однокомнатную квартиру продавец хочет получить сто миллионов рублей. Площадь «однушки» составляет 40 квадратных метров.