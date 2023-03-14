14 марта 2023
13 марта 2023

В ХМАО продают дом с бассейном, сауной и баней за 53 миллиона рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюмень. Озеро в Зубарево, коттедж
В Нижневартовске продают дом в котором больше 10 комнат за 53 миллиона рублей Фото:

В Нижневартовске продают дом, площадью почти в 900 квадратных метров за 53,5 миллиона рублей. В доме есть русская баня, финская сауна и бассейн, сообщает продавец в объявлении о продаже.

«Уникальное предложение для российского рынка — потрясающая возможность сочетания загородной жизни в своем доме рядом с городом, изюминкой местоположения дома является не только чистый воздух и непосредственная близость к набережной реки Обь, но и минимальная удаленность от Нижневартовска. В доме больше десяти комнат, для отдыха баня или сауна, бассейн. Цена — 53500000 рублей», — сообщает продавец в объявлении, размещенном на сайте Avito.

К дому примыкает земельный участок правильной формы, площадь которого составляет 23 сотки. На участке имеется теплица и хозяйственные постройки. Участок огорожен, вдоль всего периметра имеются камеры видеонаблюдения.

Ранее URA.RU рассказало, что в Радужном за однокомнатную квартиру продавец хочет получить сто миллионов рублей. Площадь «однушки» составляет 40 квадратных метров.

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В Нижневартовске продают дом, площадью почти в 900 квадратных метров за 53,5 миллиона рублей. В доме есть русская баня, финская сауна и бассейн, сообщает продавец в объявлении о продаже. «Уникальное предложение для российского рынка — потрясающая возможность сочетания загородной жизни в своем доме рядом с городом, изюминкой местоположения дома является не только чистый воздух и непосредственная близость к набережной реки Обь, но и минимальная удаленность от Нижневартовска. В доме больше десяти комнат, для отдыха баня или сауна, бассейн. Цена — 53500000 рублей», — сообщает продавец в объявлении, размещенном на сайте Avito. К дому примыкает земельный участок правильной формы, площадь которого составляет 23 сотки. На участке имеется теплица и хозяйственные постройки. Участок огорожен, вдоль всего периметра имеются камеры видеонаблюдения. Ранее URA.RU рассказало, что в Радужном за однокомнатную квартиру продавец хочет получить сто миллионов рублей. Площадь «однушки» составляет 40 квадратных метров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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