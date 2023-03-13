13 марта 2023

В ХМАО выставили на продажу «однушку» в пятиэтажке за 100 млн

© Служба новостей «URA.RU»
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Площадь квартиры составляет 40 квадратных метров Фото:

В Радужном выставили на продажу однокомнатную квартиру в пятиэтажном доме. Владелец просит за нее 100 миллионов рублей. Объявление опубликовали на сайте «Авито».

«Продам однокомнатную квартиру. Окна выходят на школу, [ТЦ] „Дружбу“ и городскую больницу. Торг уместен», — говорится в публикации.

Жилье находится на пятом этаже, а его площадь составляет 40 квадратных метров. В квартире выполнен косметический ремонт, остается холодильник и стиральная машина. Уточнить у самого продавца, с чем связана столь высокая цена, на момент публикации новости не удалось.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО продают дом с банкетным залом и водоемом на участке по цене трехкомнатной квартиры. Объект находится в Сургутском районе на территории СНТ «Старожил-1».

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В Радужном выставили на продажу однокомнатную квартиру в пятиэтажном доме. Владелец просит за нее 100 миллионов рублей. Объявление опубликовали на сайте «Авито». «Продам однокомнатную квартиру. Окна выходят на школу, [ТЦ] „Дружбу“ и городскую больницу. Торг уместен», — говорится в публикации. Жилье находится на пятом этаже, а его площадь составляет 40 квадратных метров. В квартире выполнен косметический ремонт, остается холодильник и стиральная машина. Уточнить у самого продавца, с чем связана столь высокая цена, на момент публикации новости не удалось. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО продают дом с банкетным залом и водоемом на участке по цене трехкомнатной квартиры. Объект находится в Сургутском районе на территории СНТ «Старожил-1».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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