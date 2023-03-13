В ХМАО выставили на продажу «однушку» в пятиэтажке за 100 млн

14 марта 2023 в 12:51 Размер текста - 17 +

Площадь квартиры составляет 40 квадратных метров Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Радужном выставили на продажу однокомнатную квартиру в пятиэтажном доме. Владелец просит за нее 100 миллионов рублей. Объявление опубликовали на сайте «Авито». «Продам однокомнатную квартиру. Окна выходят на школу, [ТЦ] „Дружбу“ и городскую больницу. Торг уместен», — говорится в публикации. Жилье находится на пятом этаже, а его площадь составляет 40 квадратных метров. В квартире выполнен косметический ремонт, остается холодильник и стиральная машина. Уточнить у самого продавца, с чем связана столь высокая цена, на момент публикации новости не удалось. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО продают дом с банкетным залом и водоемом на участке по цене трехкомнатной квартиры. Объект находится в Сургутском районе на территории СНТ «Старожил-1».

В Радужном выставили на продажу однокомнатную квартиру в пятиэтажном доме. Владелец просит за нее 100 миллионов рублей. Объявление опубликовали на сайте «Авито». «Продам однокомнатную квартиру. Окна выходят на школу, [ТЦ] „Дружбу“ и городскую больницу. Торг уместен», — говорится в публикации. Жилье находится на пятом этаже, а его площадь составляет 40 квадратных метров. В квартире выполнен косметический ремонт, остается холодильник и стиральная машина. Уточнить у самого продавца, с чем связана столь высокая цена, на момент публикации новости не удалось. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО продают дом с банкетным залом и водоемом на участке по цене трехкомнатной квартиры. Объект находится в Сургутском районе на территории СНТ «Старожил-1».