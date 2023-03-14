Риелторы устраивают травлю курганцам, которые не хотят воспользоваться их услугами

Из-за недобросовестных риелторов горожанам трудно продать квартиру Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане некоторые риелторы мешают горожанам продать квартиры, если те отказались от их услуг. Об этом URA.RU сообщила местная жительница, столкнувшаяся с такими риелторами.

«Риелтор пришла к нам домой, хотя мы дали ей понять, что нам не нужны ее услуги. Тогда она попросила сделать кадры помещения просто для банка фотографий. Муж не заподозрил подвоха и позволил сделать это. После этого риелтор сама выставила объявление о продаже квартиры, но с другой ценой и фотографиями, которые ей позволили сделать. Мы, узнав это, позвонили риелтору, но та уже не брала трубку телефона», — рассказала горожанка.

Во время продажи квартиры их семья столкнулась с другим нечестным трюком риелторов. На сайте объявлений в строке с юридической информацией у них высветилось, что у квартиры, которую они продают, есть ограничение, хотя ничего такого на деле не было. Позже им объяснили, что нечестные риелторы подают жалобы на объявления несостоявшихся клиентов. Чтобы убрать эту отметку, горожанке пришлось запросить справку в Росреестре, но на это уходит время. Видя такие метки, потенциальные клиенты уже настороженно относятся к этим объявлениям.

Ранее стало известно, что некоторые риелторы советуют клиентам для продажи холодных квартир нагревать термометр. Также продавцам советуют приводить покупателей, когда свет создает ощущение уюта, и использовать широкоугольный объектив.