Полпред Якушев дал главный совет будущей элите УрФО

Полпред президента России в УрФО Владимир Якушев встретился с победителями конкурса «Команда Урала», которые в ближайшее время войдут в различные кадровые резервы. Общаясь с молодыми управленцами, полпред посоветовал активно знакомиться и сближаться друг с другом, поскольку в дальнейшем им, будущим топ-чиновникам, предстоит вместе решать государственные вопросы.
«Самое главное, что все приобретают, когда участвуют в подобных мероприятиях, — круг общения. Он серьезно расширяется, потом вы продолжаете очень долгие годы общаться. Большое количество из вас — как раз управленцы на региональном и муниципальном уровне, и потом решение задач с коллегами в соседних муниципалитетах или регионах будет выглядеть гораздо проще: не официальными обращениями друг к другу, а телефонным звонком», — обратился Якушев к аудитории на встрече в Уральском институте управления РАНХиГС.
Триумфаторами «Команды Урала» стали 30 молодых специалистов со всего округа. Как заметил полпред, за победу шла ожесточенная борьба: почти 50 человек на место. Якушев признался, что перед встречей изучил биографию каждого победителя. Это и чиновники мэрий и администраций губернаторов, и директора предприятий, и активисты-волонтеры. К удивлению многих, больше всего победителей — семь человек — конкурсу подарил ЯНАО.
Проект «Команда Урала» стартовал в декабре 2022-го под эгидой полпредства президента. Он считается местным аналогом кремлевского конкурса «Лидеры России». Победителям «Команды Урала» предстоит длительное профессиональное обучение по шести модулям — по одному в каждом регионе УрФО.
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