Полпред Якушев дал главный совет будущей элите УрФО

Полпред президента в УрФО встретился с победителями конкурса «Команда Урала»

15 марта 2023 в 15:50 Размер текста - 17 +

Владимир Якушев почти час общался с победителями конкурса «Команда Урала» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Полпред президента России в УрФО Владимир Якушев встретился с победителями конкурса «Команда Урала», которые в ближайшее время войдут в различные кадровые резервы. Общаясь с молодыми управленцами, полпред посоветовал активно знакомиться и сближаться друг с другом, поскольку в дальнейшем им, будущим топ-чиновникам, предстоит вместе решать государственные вопросы. «Самое главное, что все приобретают, когда участвуют в подобных мероприятиях, — круг общения. Он серьезно расширяется, потом вы продолжаете очень долгие годы общаться. Большое количество из вас — как раз управленцы на региональном и муниципальном уровне, и потом решение задач с коллегами в соседних муниципалитетах или регионах будет выглядеть гораздо проще: не официальными обращениями друг к другу, а телефонным звонком», — обратился Якушев к аудитории на встрече в Уральском институте управления РАНХиГС. Статья по теме Власти запустили кастинг будущих губернаторов УрФО Триумфаторами «Команды Урала» стали 30 молодых специалистов со всего округа. Как заметил полпред, за победу шла ожесточенная борьба: почти 50 человек на место. Якушев признался, что перед встречей изучил биографию каждого победителя. Это и чиновники мэрий и администраций губернаторов, и директора предприятий, и активисты-волонтеры. К удивлению многих, больше всего победителей — семь человек — конкурсу подарил ЯНАО. Проект «Команда Урала» стартовал в декабре 2022-го под эгидой полпредства президента. Он считается местным аналогом кремлевского конкурса «Лидеры России». Победителям «Команды Урала» предстоит длительное профессиональное обучение по шести модулям — по одному в каждом регионе УрФО. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Полпред президента России в УрФО Владимир Якушев встретился с победителями конкурса «Команда Урала», которые в ближайшее время войдут в различные кадровые резервы. Общаясь с молодыми управленцами, полпред посоветовал активно знакомиться и сближаться друг с другом, поскольку в дальнейшем им, будущим топ-чиновникам, предстоит вместе решать государственные вопросы. «Самое главное, что все приобретают, когда участвуют в подобных мероприятиях, — круг общения. Он серьезно расширяется, потом вы продолжаете очень долгие годы общаться. Большое количество из вас — как раз управленцы на региональном и муниципальном уровне, и потом решение задач с коллегами в соседних муниципалитетах или регионах будет выглядеть гораздо проще: не официальными обращениями друг к другу, а телефонным звонком», — обратился Якушев к аудитории на встрече в Уральском институте управления РАНХиГС. Триумфаторами «Команды Урала» стали 30 молодых специалистов со всего округа. Как заметил полпред, за победу шла ожесточенная борьба: почти 50 человек на место. Якушев признался, что перед встречей изучил биографию каждого победителя. Это и чиновники мэрий и администраций губернаторов, и директора предприятий, и активисты-волонтеры. К удивлению многих, больше всего победителей — семь человек — конкурсу подарил ЯНАО. Проект «Команда Урала» стартовал в декабре 2022-го под эгидой полпредства президента. Он считается местным аналогом кремлевского конкурса «Лидеры России». Победителям «Команды Урала» предстоит длительное профессиональное обучение по шести модулям — по одному в каждом регионе УрФО.