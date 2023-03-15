Жители нашли способ, как достать «Нурофен» для детей, пропавший из аптек ЯНАО

Жители ЯНАО заказывает«Нурофен» для детей в Казахстане и через группы в соцсетях

16 марта 2023 в 12:49 Размер текста - 17 +

Из Казахстана можно заказать детский жаропонижающий препарат «Нурофен» Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Жительница Нового Уренгоя (ЯНАО) рассказала способ, благодаря которому, можно достать детский жаропонижающий препарат «Нурофен», пропавший из аптек округа. Как объяснила URA.RU собеседница, лекарство можно заказать в Казахстане, а также через группы в соцсетях. «Я пока еще ничего лучше, чем детский „Нурофен“ не встречала. Он подходит и детям и взрослым. Аналоги совсем не то. Поэтому нашла способ, и заказываю его в Казахстане», — уточнила она. Девушка добавила, что по возможности закупает препарат, когда едет в отпуск в Казахстан. Также в соцсетях есть группы, которые доставляют продукцию из этой страны. «Можно еще заказать через посредников, но доставка дольше и сумма немного больше», — отметила собеседница агентства. Ранее жительницы ЯНАО жаловались, что из аптек пропали популярные детские препараты. Агентству рассказали, что невозможно найти «Бифиформ Бэби» и «Нурофен».

Жительница Нового Уренгоя (ЯНАО) рассказала способ, благодаря которому, можно достать детский жаропонижающий препарат «Нурофен», пропавший из аптек округа. Как объяснила URA.RU собеседница, лекарство можно заказать в Казахстане, а также через группы в соцсетях. «Я пока еще ничего лучше, чем детский „Нурофен“ не встречала. Он подходит и детям и взрослым. Аналоги совсем не то. Поэтому нашла способ, и заказываю его в Казахстане», — уточнила она. Девушка добавила, что по возможности закупает препарат, когда едет в отпуск в Казахстан. Также в соцсетях есть группы, которые доставляют продукцию из этой страны. «Можно еще заказать через посредников, но доставка дольше и сумма немного больше», — отметила собеседница агентства. Ранее жительницы ЯНАО жаловались, что из аптек пропали популярные детские препараты. Агентству рассказали, что невозможно найти «Бифиформ Бэби» и «Нурофен».