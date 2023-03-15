15 марта 2023
14 марта 2023

Жители нашли способ, как достать «Нурофен» для детей, пропавший из аптек ЯНАО

Жители ЯНАО заказывает«Нурофен» для детей в Казахстане и через группы в соцсетях
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аптека. Москва, лекарства, аптека
Из Казахстана можно заказать детский жаропонижающий препарат «Нурофен» Фото:

Жительница Нового Уренгоя (ЯНАО) рассказала способ, благодаря которому, можно достать детский жаропонижающий препарат «Нурофен», пропавший из аптек округа. Как объяснила URA.RU собеседница, лекарство можно заказать в Казахстане, а также через группы в соцсетях.

«Я пока еще ничего лучше, чем детский „Нурофен“ не встречала. Он подходит и детям и взрослым. Аналоги совсем не то. Поэтому нашла способ, и заказываю его в Казахстане», — уточнила она.

Девушка добавила, что по возможности закупает препарат, когда едет в отпуск в Казахстан. Также в соцсетях есть группы, которые доставляют продукцию из этой страны. «Можно еще заказать через посредников, но доставка дольше и сумма немного больше», — отметила собеседница агентства.

Ранее жительницы ЯНАО жаловались, что из аптек пропали популярные детские препараты. Агентству рассказали, что невозможно найти «Бифиформ Бэби» и «Нурофен».

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Жительница Нового Уренгоя (ЯНАО) рассказала способ, благодаря которому, можно достать детский жаропонижающий препарат «Нурофен», пропавший из аптек округа. Как объяснила URA.RU собеседница, лекарство можно заказать в Казахстане, а также через группы в соцсетях. «Я пока еще ничего лучше, чем детский „Нурофен“ не встречала. Он подходит и детям и взрослым. Аналоги совсем не то. Поэтому нашла способ, и заказываю его в Казахстане», — уточнила она. Девушка добавила, что по возможности закупает препарат, когда едет в отпуск в Казахстан. Также в соцсетях есть группы, которые доставляют продукцию из этой страны. «Можно еще заказать через посредников, но доставка дольше и сумма немного больше», — отметила собеседница агентства. Ранее жительницы ЯНАО жаловались, что из аптек пропали популярные детские препараты. Агентству рассказали, что невозможно найти «Бифиформ Бэби» и «Нурофен».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...