Тюменцы стали экономить на праздниках для детей

17 марта 2023 в 16:16 Размер текста - 17 +

Жители Тюмени стали реже заказывать аниматоров на детские праздники Фото: Александр Мамаев © URA.RU Жители Тюмени начали экономить на проведении праздников для детей. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к event-индустрии. По его словам, горожане стали реже праздновать детские дни рождения в кафе и почти не заказывают профессиональных ведущих. «В 2023 году стало ощутимо меньше заказов на аниматорское сопровождение детских праздников. Родители стали часто брать эту функцию на себя. Примерно та же ситуация сложилась в общепите. Если мероприятие проходит в кафе или ресторане, то большинство клиентов делают выбор в пользу меню эконом-класса», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Он добавил, что на фоне этой ситуации многие работники event-индустрии Тюмени фактически остались без работы. «Ведущие, фотографы, дизайнеры. Из-за отсутствия заказов сейчас многие остались без работы и денег. Некоторые агентства всерьез задумались над тем, чтобы снизить цены на услуги. Возможно, это поможет исправить ситуацию», — рассказал инсайдер URA.RU. Ранее агентство писало о том, что жители Тюмени отказались тратить деньги на новогодние утренники для своих детей. По словам источников агентства, это связано с тем, что представители event-индустрии подняли цены на свои услуги.

Жители Тюмени начали экономить на проведении праздников для детей. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к event-индустрии. По его словам, горожане стали реже праздновать детские дни рождения в кафе и почти не заказывают профессиональных ведущих. «В 2023 году стало ощутимо меньше заказов на аниматорское сопровождение детских праздников. Родители стали часто брать эту функцию на себя. Примерно та же ситуация сложилась в общепите. Если мероприятие проходит в кафе или ресторане, то большинство клиентов делают выбор в пользу меню эконом-класса», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Он добавил, что на фоне этой ситуации многие работники event-индустрии Тюмени фактически остались без работы. «Ведущие, фотографы, дизайнеры. Из-за отсутствия заказов сейчас многие остались без работы и денег. Некоторые агентства всерьез задумались над тем, чтобы снизить цены на услуги. Возможно, это поможет исправить ситуацию», — рассказал инсайдер URA.RU. Ранее агентство писало о том, что жители Тюмени отказались тратить деньги на новогодние утренники для своих детей. По словам источников агентства, это связано с тем, что представители event-индустрии подняли цены на свои услуги.