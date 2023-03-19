19 марта 2023

Политолог: Китаю дальше всех удалось продвинуть идею переговоров России и Украины

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Си Цзиньпин отказался от личной встречи с Владимиром Зеленским, напомнил Сергей Ознобищев Фото:
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Китаю дальше всех удалось продвинуться в вопросе переговоров России и Украине, благодаря большому политическому весу председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом сообщил URA.RU политолог, член Совета по внешней и оборонной политике Сергей Ознобищев.

«Подвижки с переговорами намечаются в связи с позицией Китая. Это не удавалось другим посредникам: Турции, я уж не говорю о других западных лидерах типа [президента Франции Эмманюэля] Макрона, даже [канцлер Германии Олаф] Шольц пытался первое время. Это все завело нас в тупик. А товарищ Си — очень сильный лидер, с которым будет считаться весь мир. Он имеет гораздо больше политического веса», — сказал Сергей Ознобищев.

По его словам, без вмешательства Китая в процесс сложно урегулировать конфликт на Украине. «Мы пока не можем говорить о продвижении переговоров, но продвижение идеи переговоров, несомненно, есть. Пока это выглядит как сильная заявка. Будет два следующих друг за другом контакта: с нами и с [президентом Украины Владимиром] Зеленским. Это очень значительно для достижения мира. Товарищ Си отказался от личного контакта с Зеленским и украинский президент на это согласился. Он понимает, что если Китай взялся за дело, то это серьезно. Без такого вмешательства пока ничего не получается», — сказал политолог.

Президент России Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин 20 марта встретятся в закрытом режиме. Также он посетит правительство и Государственную Думу. Аналитик издания Time Чарли Кэмпбелл заявил, что благодаря дружбе председателя КНР с лидером России, Пекин может поспособствовать эскалации конфликта на Украине.

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Китаю дальше всех удалось продвинуться в вопросе переговоров России и Украине, благодаря большому политическому весу председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом сообщил URA.RU политолог, член Совета по внешней и оборонной политике Сергей Ознобищев. «Подвижки с переговорами намечаются в связи с позицией Китая. Это не удавалось другим посредникам: Турции, я уж не говорю о других западных лидерах типа [президента Франции Эмманюэля] Макрона, даже [канцлер Германии Олаф] Шольц пытался первое время. Это все завело нас в тупик. А товарищ Си — очень сильный лидер, с которым будет считаться весь мир. Он имеет гораздо больше политического веса», — сказал Сергей Ознобищев. По его словам, без вмешательства Китая в процесс сложно урегулировать конфликт на Украине. «Мы пока не можем говорить о продвижении переговоров, но продвижение идеи переговоров, несомненно, есть. Пока это выглядит как сильная заявка. Будет два следующих друг за другом контакта: с нами и с [президентом Украины Владимиром] Зеленским. Это очень значительно для достижения мира. Товарищ Си отказался от личного контакта с Зеленским и украинский президент на это согласился. Он понимает, что если Китай взялся за дело, то это серьезно. Без такого вмешательства пока ничего не получается», — сказал политолог. Президент России Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин 20 марта встретятся в закрытом режиме. Также он посетит правительство и Государственную Думу. Аналитик издания Time Чарли Кэмпбелл заявил, что благодаря дружбе председателя КНР с лидером России, Пекин может поспособствовать эскалации конфликта на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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