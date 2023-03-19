Председатель КНР Си Цзиньпин высоко оценил отношения России и Китая

Китай и Россия — стратегические партнеры всеобъемлющего взаимодействия, ведущие мировые державы и постоянные члены Совета Безопасности ООН. Об этом в своей статье, посвященной отношениям с Россией, написал председатель КНР Си Цзиньпин.
«Китай и Россия придерживаются концепции вечной дружбы и взаимовыгодного сотрудничества. Двусторонние отношения основываются на принципах неприсоединения, неконфронтации и ненаправленности против третьих сторон. Две страны твердо друг друга поддерживают в следовании по пути развития согласно национальным реалиям, в осуществлении развития и возрождения. Зрелые и устойчивые двусторонние связи постоянно набирают новую силу и служат эталоном межгосударственных отношений нового типа, характеризующимся взаимным уважением, мирным сосуществованием и взаимовыгодным сотрудничеством», — написал Си Цзиньпин. Текст статьи публикует «Российская газета».
Россия и Китай поддерживают международное сотрудничество. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин и Си Цзиньпин находятся в доверительном диалоге. Российский президент Владимир Путин называл китайского лидера «дорогим другом». Путин и Си Цзиньпин планируют встречу по вопросу взаимодействия своих стран во второй половине дня 20 марта в Москве. В Кремле визит китайского лидера назвали особенным. В честь планируемой встречи статью о своем видении российско-китайских отношений опубликовал также и Владимир Путин. Предполагается, что лидеры обсудят перспективы взаимодействия своих стран, военное сотрудничество и проблему украинского конфликта. В конце февраля Китай опубликовал свой «мирный план» для Украины, который высоко оценили в Москве.
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