19 марта 2023

Председатель КНР Си Цзиньпин высоко оценил отношения России и Китая

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Сток Сайт президента России, си цзиньпин, путин владимир, stock
У отношений России и КНР большое будущее, считает Си Цзиньпин Фото:
новость из сюжета
Визит Си Цзиньпина в Россию

Китай и Россия — стратегические партнеры всеобъемлющего взаимодействия, ведущие мировые державы и постоянные члены Совета Безопасности ООН. Об этом в своей статье, посвященной отношениям с Россией, написал председатель КНР Си Цзиньпин.

«Китай и Россия придерживаются концепции вечной дружбы и взаимовыгодного сотрудничества. Двусторонние отношения основываются на принципах неприсоединения, неконфронтации и ненаправленности против третьих сторон. Две страны твердо друг друга поддерживают в следовании по пути развития согласно национальным реалиям, в осуществлении развития и возрождения. Зрелые и устойчивые двусторонние связи постоянно набирают новую силу и служат эталоном межгосударственных отношений нового типа, характеризующимся взаимным уважением, мирным сосуществованием и взаимовыгодным сотрудничеством», — написал Си Цзиньпин. Текст статьи публикует «Российская газета».

Россия и Китай поддерживают международное сотрудничество. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин и Си Цзиньпин находятся в доверительном диалоге. Российский президент Владимир Путин называл китайского лидера «дорогим другом». Путин и Си Цзиньпин планируют встречу по вопросу взаимодействия своих стран во второй половине дня 20 марта в Москве. В Кремле визит китайского лидера назвали особенным. В честь планируемой встречи статью о своем видении российско-китайских отношений опубликовал также и Владимир Путин. Предполагается, что лидеры обсудят перспективы взаимодействия своих стран, военное сотрудничество и проблему украинского конфликта. В конце февраля Китай опубликовал свой «мирный план» для Украины, который высоко оценили в Москве.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Китай и Россия — стратегические партнеры всеобъемлющего взаимодействия, ведущие мировые державы и постоянные члены Совета Безопасности ООН. Об этом в своей статье, посвященной отношениям с Россией, написал председатель КНР Си Цзиньпин. «Китай и Россия придерживаются концепции вечной дружбы и взаимовыгодного сотрудничества. Двусторонние отношения основываются на принципах неприсоединения, неконфронтации и ненаправленности против третьих сторон. Две страны твердо друг друга поддерживают в следовании по пути развития согласно национальным реалиям, в осуществлении развития и возрождения. Зрелые и устойчивые двусторонние связи постоянно набирают новую силу и служат эталоном межгосударственных отношений нового типа, характеризующимся взаимным уважением, мирным сосуществованием и взаимовыгодным сотрудничеством», — написал Си Цзиньпин. Текст статьи публикует «Российская газета». Россия и Китай поддерживают международное сотрудничество. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин и Си Цзиньпин находятся в доверительном диалоге. Российский президент Владимир Путин называл китайского лидера «дорогим другом». Путин и Си Цзиньпин планируют встречу по вопросу взаимодействия своих стран во второй половине дня 20 марта в Москве. В Кремле визит китайского лидера назвали особенным. В честь планируемой встречи статью о своем видении российско-китайских отношений опубликовал также и Владимир Путин. Предполагается, что лидеры обсудят перспективы взаимодействия своих стран, военное сотрудничество и проблему украинского конфликта. В конце февраля Китай опубликовал свой «мирный план» для Украины, который высоко оценили в Москве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...