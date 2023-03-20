20 марта 2023
19 марта 2023
18 марта 2023

Районную администрацию уличили в обмане тюменских властей

© Служба новостей «URA.RU»
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Ярковские власти хранили на складах просроченные продукты Фото:

Прокуратура Тюменской области выявила обман в отчетах администрации района Ярковского района о готовности к ЧС. Информация об этом содержится в отчете региональной прокуратуры, направленном в Тюменскую областную думу (копия документа имеется в распоряжении URA.RU).

По данным ведомства, администрация района должны была обеспечить запас материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации ЧС. Проверка прокуратуры показала, что часть запасенного продовольствия оказалась просроченной, а необходимые стройматериалы отсутствовали. «Вместе с тем, согласно отчетности администрации, предоставляемый в департамент гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области, материальный резерв на территории района создан в полном объеме», — говорится в докладе прокуратуры.

В итоге главе района Евгению Золотухину прокуроры выписали представление, а одного из его заместителей (имя не называется) привлекли к административной ответственности. После требования прокуратуры материальные запасы на случай ЧС были пополнены.

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Прокуратура Тюменской области выявила обман в отчетах администрации района Ярковского района о готовности к ЧС. Информация об этом содержится в отчете региональной прокуратуры, направленном в Тюменскую областную думу (копия документа имеется в распоряжении URA.RU). По данным ведомства, администрация района должны была обеспечить запас материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации ЧС. Проверка прокуратуры показала, что часть запасенного продовольствия оказалась просроченной, а необходимые стройматериалы отсутствовали. «Вместе с тем, согласно отчетности администрации, предоставляемый в департамент гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области, материальный резерв на территории района создан в полном объеме», — говорится в докладе прокуратуры. В итоге главе района Евгению Золотухину прокуроры выписали представление, а одного из его заместителей (имя не называется) привлекли к административной ответственности. После требования прокуратуры материальные запасы на случай ЧС были пополнены.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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