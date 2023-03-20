Районную администрацию уличили в обмане тюменских властей

21 марта 2023 в 09:45 Размер текста - 17 +

Ярковские власти хранили на складах просроченные продукты Фото: Сергей Русанов © URA.RU Прокуратура Тюменской области выявила обман в отчетах администрации района Ярковского района о готовности к ЧС. Информация об этом содержится в отчете региональной прокуратуры, направленном в Тюменскую областную думу (копия документа имеется в распоряжении URA.RU). По данным ведомства, администрация района должны была обеспечить запас материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации ЧС. Проверка прокуратуры показала, что часть запасенного продовольствия оказалась просроченной, а необходимые стройматериалы отсутствовали. «Вместе с тем, согласно отчетности администрации, предоставляемый в департамент гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области, материальный резерв на территории района создан в полном объеме», — говорится в докладе прокуратуры. В итоге главе района Евгению Золотухину прокуроры выписали представление, а одного из его заместителей (имя не называется) привлекли к административной ответственности. После требования прокуратуры материальные запасы на случай ЧС были пополнены.

Прокуратура Тюменской области выявила обман в отчетах администрации района Ярковского района о готовности к ЧС. Информация об этом содержится в отчете региональной прокуратуры, направленном в Тюменскую областную думу (копия документа имеется в распоряжении URA.RU). По данным ведомства, администрация района должны была обеспечить запас материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации ЧС. Проверка прокуратуры показала, что часть запасенного продовольствия оказалась просроченной, а необходимые стройматериалы отсутствовали. «Вместе с тем, согласно отчетности администрации, предоставляемый в департамент гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области, материальный резерв на территории района создан в полном объеме», — говорится в докладе прокуратуры. В итоге главе района Евгению Золотухину прокуроры выписали представление, а одного из его заместителей (имя не называется) привлекли к административной ответственности. После требования прокуратуры материальные запасы на случай ЧС были пополнены.