В Тюменской области нашли пропавшего 13-летнего мальчика

21 марта 2023 в 03:14 Размер текста - 17 +

Мальчика нашли на трассе и передали сотрудникам полиции Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU В Тюменской области на трассе в районе села Ярково нашли 13-летнего мальчика. Об этом сообщили в социальной сети «Вконтакте» в группе «В ДПСО „ТюменьРегионСпас“ Национальный центр помощи». Неравнодушный Михаил, который оказался сотрудником OZON, увидел ребенка, покормил его и сообщил центру, что движется с ним в сторону Тюмени. «Пока шел сбор информации и группы готовились к выезду, инфогруппой было принято решение проинформировать дальнобойщиков и все населенные пункты по трассе Тюмень — Тобольск, что и привело к заветному — найден, жив! Данил двигался в противоположную от района сторону, где его и подобрал сотрудник OZON, Михаил», — пишут в социальной сети. Ребенок исчез 20 марта после тревожных новостей, полученных от родственников в 15:20. Заявка на поиск поступила в 19:44. После рассылки ориентировок по соцсетям поступило несколько свидетельств о том, что мальчика видели на территории населенного пункта, где он просил деньги на такси, чтобы уехать. Совместно с полицией и ПДН (Психоневрологический диспансер) была организована встреча на трассе, где мальчика передали сотрудникам. Теперь с ребенком все хорошо.

В Тюменской области на трассе в районе села Ярково нашли 13-летнего мальчика. Об этом сообщили в социальной сети «Вконтакте» в группе «В ДПСО „ТюменьРегионСпас“ Национальный центр помощи». Неравнодушный Михаил, который оказался сотрудником OZON, увидел ребенка, покормил его и сообщил центру, что движется с ним в сторону Тюмени. «Пока шел сбор информации и группы готовились к выезду, инфогруппой было принято решение проинформировать дальнобойщиков и все населенные пункты по трассе Тюмень — Тобольск, что и привело к заветному — найден, жив! Данил двигался в противоположную от района сторону, где его и подобрал сотрудник OZON, Михаил», — пишут в социальной сети. Ребенок исчез 20 марта после тревожных новостей, полученных от родственников в 15:20. Заявка на поиск поступила в 19:44. После рассылки ориентировок по соцсетям поступило несколько свидетельств о том, что мальчика видели на территории населенного пункта, где он просил деньги на такси, чтобы уехать. Совместно с полицией и ПДН (Психоневрологический диспансер) была организована встреча на трассе, где мальчика передали сотрудникам. Теперь с ребенком все хорошо.