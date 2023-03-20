В Тюмени при пожаре погиб человек. Фото

21 марта 2023 в 10:14 Размер текста - 17 +

ЧП произошло в СНТ «Сирень» под Тюменью Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU При пожаре в тюменском СНТ «Сирень» погиб человек. Об этом сообщает tekegram-канал регионального управления МЧС. «Сегодня в седьмом часу утра поступило сообщение о пожаре в жилом доме по адресу: г. Тюмень, СНТ „Сирень“, ул. Виноградная. На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны наблюдалось горение дома по всей площади. Огнеборцам удалось оперативно потушить пламя. К сожалению, в результате пожара один человек погиб, еще один получил травмы», — указано в публикации ГУ МЧС по Тюменской области. Там добавили, что для тушения пожара были привлечены 14 человек. Причины, которые привлекли к трагедии, устанавливаются. «21 марта 2023 года около 6 часов во время тушения пожара частного дома, расположенного по улице Виноградной в СНТ „Сирень“ в городе Тюмени, обнаружено тело мужчины 1957 года рождения без внешних признаков криминальной смерти. Его сын 1983 года рождения с ожогами доставлен в медицинское учреждение. Одна из версий произошедшей трагедии — неосторожное обращение с огнем», — сообщает telegram-канал СУ СК РФ по Тюменской области. Пожар произошел в СНТ «Сирень» СУ СК РФ по Тюменской области

При пожаре в тюменском СНТ «Сирень» погиб человек. Об этом сообщает tekegram-канал регионального управления МЧС. «Сегодня в седьмом часу утра поступило сообщение о пожаре в жилом доме по адресу: г. Тюмень, СНТ „Сирень“, ул. Виноградная. На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны наблюдалось горение дома по всей площади. Огнеборцам удалось оперативно потушить пламя. К сожалению, в результате пожара один человек погиб, еще один получил травмы», — указано в публикации ГУ МЧС по Тюменской области. Там добавили, что для тушения пожара были привлечены 14 человек. Причины, которые привлекли к трагедии, устанавливаются. «21 марта 2023 года около 6 часов во время тушения пожара частного дома, расположенного по улице Виноградной в СНТ „Сирень“ в городе Тюмени, обнаружено тело мужчины 1957 года рождения без внешних признаков криминальной смерти. Его сын 1983 года рождения с ожогами доставлен в медицинское учреждение. Одна из версий произошедшей трагедии — неосторожное обращение с огнем», — сообщает telegram-канал СУ СК РФ по Тюменской области.