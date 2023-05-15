В больницы ЯНАО досрочно поступит современное оборудование

Больницы ЯНАО получат современное оборудование раньше срока. Как сообщается в документах на сайте правительства региона, дооснащение медучреждений планировалось в 2024 году, но оборудование закупили уже сейчас.
«Порядка 458 единиц медтехники и 9 единиц автотранспорта, запланированных к приобретению в 2024 году, будут закуплены в 2023. В больницы округа досрочно поступит эндоскопическое, лабораторное, физиотерапевтическое, офтальмологическое оборудование, аппаратура для проведения хирургических вмешательств, рентгены, флюорографы, а также автотранспорт для обслуживания на дому», — говорится в сообщении.
В правительстве добавили, что дооснащению подлежат все больницы региона. Ранее URA.RU сообщало, что поликлиника села Сеяха получит автомобиль скорой помощи, стоматологическое оборудование и рентген-аппарат.
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