15 мая 2023

В больницы ЯНАО досрочно поступит современное оборудование

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие второго корпуса клиники УГМК-Здоровье. Екатеринбург, операционная, медицинское оборудование, больничная палата, хирургическое отделение, больница, частная клиника
Власти закупили 458 единиц медтехники Фото:

Больницы ЯНАО получат современное оборудование раньше срока. Как сообщается в документах на сайте правительства региона, дооснащение медучреждений планировалось в 2024 году, но оборудование закупили уже сейчас.

«Порядка 458 единиц медтехники и 9 единиц автотранспорта, запланированных к приобретению в 2024 году, будут закуплены в 2023. В больницы округа досрочно поступит эндоскопическое, лабораторное, физиотерапевтическое, офтальмологическое оборудование, аппаратура для проведения хирургических вмешательств, рентгены, флюорографы, а также автотранспорт для обслуживания на дому», — говорится в сообщении.

В правительстве добавили, что дооснащению подлежат все больницы региона. Ранее URA.RU сообщало, что поликлиника села Сеяха получит автомобиль скорой помощи, стоматологическое оборудование и рентген-аппарат.

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Больницы ЯНАО получат современное оборудование раньше срока. Как сообщается в документах на сайте правительства региона, дооснащение медучреждений планировалось в 2024 году, но оборудование закупили уже сейчас. «Порядка 458 единиц медтехники и 9 единиц автотранспорта, запланированных к приобретению в 2024 году, будут закуплены в 2023. В больницы округа досрочно поступит эндоскопическое, лабораторное, физиотерапевтическое, офтальмологическое оборудование, аппаратура для проведения хирургических вмешательств, рентгены, флюорографы, а также автотранспорт для обслуживания на дому», — говорится в сообщении. В правительстве добавили, что дооснащению подлежат все больницы региона. Ранее URA.RU сообщало, что поликлиника села Сеяха получит автомобиль скорой помощи, стоматологическое оборудование и рентген-аппарат.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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