20 марта 2023
19 марта 2023

Водитель тюменского автобуса спровоцировал аварию, в которой погибли два человека

© Служба новостей «URA.RU»
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За гибель двух человек мужчина получил пять лет колонии Фото:

Ишимский районный суд признал виновным водителя автобуса, спровоцировавшего смертельное ДТП, жертвами которого стали два человека. Об этом сообщает официальный сайт Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области.

«Ишимский районный суд вынес приговор в отношении Константина Потапова, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц (ч.5 ст. 264 УК РФ). Суд, учитывая все обстоятельства дела, выслушав свидетелей и эксперта, назначил ему наказание в виде лишения свободы на 5 лет с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права управлять транспортными средствами на 2 года 6 месяцев», — сообщает официальный сайт Объединенной пресс-службы.

Следствием установлено, что 20 ноября 2021 года водитель автобуса марки KING LONG выехал для обгона на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем ВАЗ 21102. В результате аварии водитель и пассажир легковой машины погибли на месте. Подсудимый вину в предъявленных обвинениях не признал, сославшись на то, что причиной ДТП стали погодные условия, а именно гололед. Мужчина не стал извиняться перед родственниками погибших и добровольно возмещать материальный ущерб.

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Ишимский районный суд признал виновным водителя автобуса, спровоцировавшего смертельное ДТП, жертвами которого стали два человека. Об этом сообщает официальный сайт Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области. «Ишимский районный суд вынес приговор в отношении Константина Потапова, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц (ч.5 ст. 264 УК РФ). Суд, учитывая все обстоятельства дела, выслушав свидетелей и эксперта, назначил ему наказание в виде лишения свободы на 5 лет с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права управлять транспортными средствами на 2 года 6 месяцев», — сообщает официальный сайт Объединенной пресс-службы. Следствием установлено, что 20 ноября 2021 года водитель автобуса марки KING LONG выехал для обгона на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем ВАЗ 21102. В результате аварии водитель и пассажир легковой машины погибли на месте. Подсудимый вину в предъявленных обвинениях не признал, сославшись на то, что причиной ДТП стали погодные условия, а именно гололед. Мужчина не стал извиняться перед родственниками погибших и добровольно возмещать материальный ущерб.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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