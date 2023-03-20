Водитель тюменского автобуса спровоцировал аварию, в которой погибли два человека

21 марта 2023 в 12:34 Размер текста - 17 +

За гибель двух человек мужчина получил пять лет колонии Фото: Василий Гришин © URA.RU Ишимский районный суд признал виновным водителя автобуса, спровоцировавшего смертельное ДТП, жертвами которого стали два человека. Об этом сообщает официальный сайт Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области. «Ишимский районный суд вынес приговор в отношении Константина Потапова, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц (ч.5 ст. 264 УК РФ). Суд, учитывая все обстоятельства дела, выслушав свидетелей и эксперта, назначил ему наказание в виде лишения свободы на 5 лет с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права управлять транспортными средствами на 2 года 6 месяцев», — сообщает официальный сайт Объединенной пресс-службы. Следствием установлено, что 20 ноября 2021 года водитель автобуса марки KING LONG выехал для обгона на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем ВАЗ 21102. В результате аварии водитель и пассажир легковой машины погибли на месте. Подсудимый вину в предъявленных обвинениях не признал, сославшись на то, что причиной ДТП стали погодные условия, а именно гололед. Мужчина не стал извиняться перед родственниками погибших и добровольно возмещать материальный ущерб.

Ишимский районный суд признал виновным водителя автобуса, спровоцировавшего смертельное ДТП, жертвами которого стали два человека. Об этом сообщает официальный сайт Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области. «Ишимский районный суд вынес приговор в отношении Константина Потапова, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц (ч.5 ст. 264 УК РФ). Суд, учитывая все обстоятельства дела, выслушав свидетелей и эксперта, назначил ему наказание в виде лишения свободы на 5 лет с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права управлять транспортными средствами на 2 года 6 месяцев», — сообщает официальный сайт Объединенной пресс-службы. Следствием установлено, что 20 ноября 2021 года водитель автобуса марки KING LONG выехал для обгона на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем ВАЗ 21102. В результате аварии водитель и пассажир легковой машины погибли на месте. Подсудимый вину в предъявленных обвинениях не признал, сославшись на то, что причиной ДТП стали погодные условия, а именно гололед. Мужчина не стал извиняться перед родственниками погибших и добровольно возмещать материальный ущерб.