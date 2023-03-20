Тюменец подал в суд на военкомат, чтобы не идти в армию

Тюменец через суд потребовал освободить его от службы в армии по призыву Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Ярковского района Тюменской области попытался через суд доказать, что состояние здоровья не позволяет ему служить в армии по призыву. Об этом сообщает официальный сайт Объединенной пресс-службы судебной системы региона. Мужчина пожаловался на то, что призывная медицинская комиссия была проведена с нарушениями.

«Суд установил, что призывной комиссией Ярковского МО Тюменской области в отношении Никиты К. 7 декабря 2022 года вынесено решение о призыве на военную службу. Никита решение призывной комиссии считает незаконным и подлежащим отмене, так как при прохождении медицинского освидетельствования он предъявил врачам — специалистам военного комиссариата жалобы на имеющиеся заболевания и просил направить на дополнительное обследование. Однако направление на обследование выдано не было, необходимые исследования в отношении него не проведены», — сообщает официальный сайт Объединенной пресс-службы судов.

Там добавили, что медицинская комиссия присвоила мужчине категорию годности здоровья «Б» — годен к военной службе с незначительными ограничениями. Мужчина же настаивал на том, что его должны освободить от службы в ВС РФ по призыву и присвоить категорию «В» — ограниченно годен.

Военный комиссариат Тюменской области с исковыми требованиями не согласился. Суду военные сообщили, что медицинская комиссия была проведена должным образом. Призывник направлялся для дополнительных исследований в ФГБУ «Федеральный центр нейрохирургии» и ГБУЗ ТО ОКБ№2. В связи с имеющимися заболеваниями, мужчине была присвоена категория годности здоровья «Б». Рассмотрев материалы дела, Ярковский районный суд отказал призывнику в удовлетворении иска.