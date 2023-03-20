Тюменский лесничий стал миллионером благодаря незаконной лесозаготовке

21 марта 2023 в 16:21 Размер текста - 17 +

Тюменский лесничий заработал на незаконной лесозаготовке более миллиона рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Бывший лесничий Нижнетавдинского района устроил незаконную распродажу участков под лесозаготовку. Об этом сообщает telegram-канал областной прокуратуры. Ущерба составил 1,2 млн рублей. «Судом установлено, что подсудимый, занимая должность участкового лесничего, в период времени с июля 2018 года по декабрь 2019 года, на территории Нижнетавдинского района, выйдя за пределы своих полномочий, осуществил отвод гражданам лесных участков, относящихся к защитной категории лесов. После чего граждане, уверенные в законности своих действий, поскольку ранее ими в установленном порядке были заключены договоры купли-продажи лесных насаждений, осуществили заготовку древесины в указанном подсудимым месте», — указано в сообщении областной прокуратуры. Нижнетавдинский районный суд признал мужчину виновным по п.«в» ч. 3 ст. 286 УК РФ — совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение охраняемых законом интересов государства, если они совершены с причинением тяжких последствий. Он был приговорен к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно. Также установлено, что своими действиями 33-летний мужчина причинил государству ущерб в размере 1,2 млн рублей. Эту сумму с него потребовал департамент лесного комплекса Тюменской области. Иск был удовлетворен. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бывший лесничий Нижнетавдинского района устроил незаконную распродажу участков под лесозаготовку. Об этом сообщает telegram-канал областной прокуратуры. Ущерба составил 1,2 млн рублей. «Судом установлено, что подсудимый, занимая должность участкового лесничего, в период времени с июля 2018 года по декабрь 2019 года, на территории Нижнетавдинского района, выйдя за пределы своих полномочий, осуществил отвод гражданам лесных участков, относящихся к защитной категории лесов. После чего граждане, уверенные в законности своих действий, поскольку ранее ими в установленном порядке были заключены договоры купли-продажи лесных насаждений, осуществили заготовку древесины в указанном подсудимым месте», — указано в сообщении областной прокуратуры. Нижнетавдинский районный суд признал мужчину виновным по п.«в» ч. 3 ст. 286 УК РФ — совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение охраняемых законом интересов государства, если они совершены с причинением тяжких последствий. Он был приговорен к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно. Также установлено, что своими действиями 33-летний мужчина причинил государству ущерб в размере 1,2 млн рублей. Эту сумму с него потребовал департамент лесного комплекса Тюменской области. Иск был удовлетворен.