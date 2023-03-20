Тюменский лесничий стал миллионером благодаря незаконной лесозаготовке

Бывший лесничий Нижнетавдинского района устроил незаконную распродажу участков под лесозаготовку. Об этом сообщает telegram-канал областной прокуратуры. Ущерба составил 1,2 млн рублей.
«Судом установлено, что подсудимый, занимая должность участкового лесничего, в период времени с июля 2018 года по декабрь 2019 года, на территории Нижнетавдинского района, выйдя за пределы своих полномочий, осуществил отвод гражданам лесных участков, относящихся к защитной категории лесов. После чего граждане, уверенные в законности своих действий, поскольку ранее ими в установленном порядке были заключены договоры купли-продажи лесных насаждений, осуществили заготовку древесины в указанном подсудимым месте», — указано в сообщении областной прокуратуры.
Нижнетавдинский районный суд признал мужчину виновным по п.«в» ч. 3 ст. 286 УК РФ — совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение охраняемых законом интересов государства, если они совершены с причинением тяжких последствий. Он был приговорен к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно. Также установлено, что своими действиями 33-летний мужчина причинил государству ущерб в размере 1,2 млн рублей. Эту сумму с него потребовал департамент лесного комплекса Тюменской области. Иск был удовлетворен.
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