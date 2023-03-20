20 марта 2023

ЕР поставили задачу увеличить число депутатов в гордуме Тюмени

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание тюменской городской думы. Тюмень, зал заседаний гордумы тюмени
ЕР рассчитывает на 29 из 36 мандатов в гордуме Тюмени Фото:

«Единая Россия» намерена получить не менее 50% голосов на выборах депутатов городской думы Тюмени, которые пройдут 10 сентября. Об этом URA.RU сообщил источник в правительстве региона. По словам инсайдера, задача реготделению партии поставлена администрацией президента РФ.

«Задача от АП — не менее 50% голосов и выиграть 24 одномандатных округа из 26. Учитывая, что по спискам партий в тюменскую гордуму проходит 10 человек, единороссы рассчитывают минимум на 29 из 36 депутатских кресел», — рассказал инсайдер.

В текущем созыве гордумы фракция единороссов насчитывает 27 человек. В 2018 году ЕР получила на выборах депутатов городской думы 39,45% голосов избирателей.

Агентство направило запрос в региональное отделение «Единой России». Ответ на него ожидается.

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«Единая Россия» намерена получить не менее 50% голосов на выборах депутатов городской думы Тюмени, которые пройдут 10 сентября. Об этом URA.RU сообщил источник в правительстве региона. По словам инсайдера, задача реготделению партии поставлена администрацией президента РФ. «Задача от АП — не менее 50% голосов и выиграть 24 одномандатных округа из 26. Учитывая, что по спискам партий в тюменскую гордуму проходит 10 человек, единороссы рассчитывают минимум на 29 из 36 депутатских кресел», — рассказал инсайдер. В текущем созыве гордумы фракция единороссов насчитывает 27 человек. В 2018 году ЕР получила на выборах депутатов городской думы 39,45% голосов избирателей. Агентство направило запрос в региональное отделение «Единой России». Ответ на него ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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