Бойцы ЧВК «Вагнер» обозначили главные цели на Артемовском направлении

22 марта 2023 в 00:30 Размер текста - 17 +

Целями артиллеристов ЧВК «Вагнер» является техника противника и подавление пехоты ВСУ, заявил артиллерист Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Основными целями артиллеристов ЧВК «Вагнер» при наступлении на Артемовском направлении является техника противника, укрепрайоны и подавление пехоты украинской стороны. Об этом заявил артиллерист «Вагнера» расчета гаубицы Д-30. «Основная задача у нашей артиллерии — подавление пехоты противника, техники, укрепрайонов и блиндажей. Противник огрызается, но мы подавляем цели и подавляем противника», — передает слова артиллериста «Вагнера» РИА Новости. Он пояснил, что гаубица Д-30 называют «снайперской винтовкой» в артиллерии. Командир расчета, в свою очередь, рассказал, что основной задачей «Вагнера» также является продвижение пехоты. «Как говорится, пот артиллериста бережет кровь штурмовика. В эту минуту работаем по блиндажу противника. Настрой мощный — будем работать до победы», — сказал командир расчета журналистам издания. Борьба за город Бахмут проходит в рамках спецоперации РФ. Активные боевые действия на территории города начались в августе прошлого года. Обороняя город, ВСУ несут большие потери, за месяц теряя порядка 10-11 тысяч человек, заявлял основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Несмотря на это, 14 марта президент Украины Владимир Зеленский принял решение, что Украина продолжит удерживать город Артемовск. В тот же день корреспондент газеты Bild Юлиан Репке сообщил, что в Бахмуте рухнул очередной украинский рубеж обороны и российские войска, предположительно, уже вошли в северный промышленный квартал города. США выразили обеспокоенность тем, что Зеленский пока отвергает рекомендации своего генштаба уйти из Бахмута, несмотря на то, что город может не играть стратегической роли в конфликте. 20 марта военкоры в telegram-канале «Военкоры русской весны» заявили, что российская армия использует тактику «огневого вала», чтобы прорвать оборону ВСУ в Бахмуте. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Основными целями артиллеристов ЧВК «Вагнер» при наступлении на Артемовском направлении является техника противника, укрепрайоны и подавление пехоты украинской стороны. Об этом заявил артиллерист «Вагнера» расчета гаубицы Д-30. «Основная задача у нашей артиллерии — подавление пехоты противника, техники, укрепрайонов и блиндажей. Противник огрызается, но мы подавляем цели и подавляем противника», — передает слова артиллериста «Вагнера» РИА Новости. Он пояснил, что гаубица Д-30 называют «снайперской винтовкой» в артиллерии. Командир расчета, в свою очередь, рассказал, что основной задачей «Вагнера» также является продвижение пехоты. «Как говорится, пот артиллериста бережет кровь штурмовика. В эту минуту работаем по блиндажу противника. Настрой мощный — будем работать до победы», — сказал командир расчета журналистам издания. Борьба за город Бахмут проходит в рамках спецоперации РФ. Активные боевые действия на территории города начались в августе прошлого года. Обороняя город, ВСУ несут большие потери, за месяц теряя порядка 10-11 тысяч человек, заявлял основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Несмотря на это, 14 марта президент Украины Владимир Зеленский принял решение, что Украина продолжит удерживать город Артемовск. В тот же день корреспондент газеты Bild Юлиан Репке сообщил, что в Бахмуте рухнул очередной украинский рубеж обороны и российские войска, предположительно, уже вошли в северный промышленный квартал города. США выразили обеспокоенность тем, что Зеленский пока отвергает рекомендации своего генштаба уйти из Бахмута, несмотря на то, что город может не играть стратегической роли в конфликте. 20 марта военкоры в telegram-канале «Военкоры русской весны» заявили, что российская армия использует тактику «огневого вала», чтобы прорвать оборону ВСУ в Бахмуте.