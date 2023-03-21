21 марта 2023
20 марта 2023

Тюменец избил двух полицейских

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Избрание меры пресечения Арсену Симонову в суде Центрального района. Челябинск, арест, тюрьма, решетка, полиция, суд, клетка, спецсредства, задержание
Мужчине выписали штраф в размере 50 тысяч рублей Фото:

Житель Тюмени избил руками и ногами двух сотрудников полиции, находясь в отделении УМВД. Об этом в своем телеграм-канале сообщает объединенная пресс-служба судебной системы. Мужчине выписали штраф в размере 50 тысяч рублей.

«Суд установил, что 20 января 2023 года мужчина, находясь в помещении отдела полиции №4 УМВД России по Тюмени, будучи задержанным за нарушение общественного порядка, продолжал его нарушать: проявлял агрессию, препятствовал осуществлению в отношении него административного производства. На требование сотрудников полиции прекратить такое поведение он нанес двоим из них удары кулаками и ногами в область туловища и конечностей», — указано в сообщении объединенной пресс-службы судебной системы.

В ходе следствия мужчина признал свою вину и раскаялся в совершенном преступлении. Суд назначил ему штраф в размере 50 тысяч рублей.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Житель Тюмени избил руками и ногами двух сотрудников полиции, находясь в отделении УМВД. Об этом в своем телеграм-канале сообщает объединенная пресс-служба судебной системы. Мужчине выписали штраф в размере 50 тысяч рублей. «Суд установил, что 20 января 2023 года мужчина, находясь в помещении отдела полиции №4 УМВД России по Тюмени, будучи задержанным за нарушение общественного порядка, продолжал его нарушать: проявлял агрессию, препятствовал осуществлению в отношении него административного производства. На требование сотрудников полиции прекратить такое поведение он нанес двоим из них удары кулаками и ногами в область туловища и конечностей», — указано в сообщении объединенной пресс-службы судебной системы. В ходе следствия мужчина признал свою вину и раскаялся в совершенном преступлении. Суд назначил ему штраф в размере 50 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...