Тюменец избил двух полицейских

22 марта 2023 в 10:02 Размер текста - 17 +

Мужчине выписали штраф в размере 50 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Житель Тюмени избил руками и ногами двух сотрудников полиции, находясь в отделении УМВД. Об этом в своем телеграм-канале сообщает объединенная пресс-служба судебной системы. Мужчине выписали штраф в размере 50 тысяч рублей. «Суд установил, что 20 января 2023 года мужчина, находясь в помещении отдела полиции №4 УМВД России по Тюмени, будучи задержанным за нарушение общественного порядка, продолжал его нарушать: проявлял агрессию, препятствовал осуществлению в отношении него административного производства. На требование сотрудников полиции прекратить такое поведение он нанес двоим из них удары кулаками и ногами в область туловища и конечностей», — указано в сообщении объединенной пресс-службы судебной системы. В ходе следствия мужчина признал свою вину и раскаялся в совершенном преступлении. Суд назначил ему штраф в размере 50 тысяч рублей.

Житель Тюмени избил руками и ногами двух сотрудников полиции, находясь в отделении УМВД. Об этом в своем телеграм-канале сообщает объединенная пресс-служба судебной системы. Мужчине выписали штраф в размере 50 тысяч рублей. «Суд установил, что 20 января 2023 года мужчина, находясь в помещении отдела полиции №4 УМВД России по Тюмени, будучи задержанным за нарушение общественного порядка, продолжал его нарушать: проявлял агрессию, препятствовал осуществлению в отношении него административного производства. На требование сотрудников полиции прекратить такое поведение он нанес двоим из них удары кулаками и ногами в область туловища и конечностей», — указано в сообщении объединенной пресс-службы судебной системы. В ходе следствия мужчина признал свою вину и раскаялся в совершенном преступлении. Суд назначил ему штраф в размере 50 тысяч рублей.