21 марта 2023

В Тюмени почти два месяца не могут найти пропавшего мужчину. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, собака, зима, выгул собак, мужчина
Информация о поиске мужчины появилась в соцсетях Фото:

В Тюмени ищут 44-летнего Артема Семисотова, который пропал 1 февраля. Информацию о поиске разместили в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте».

«Помогите найти человека. Пропал Артем Семисотов, город Тюмень. С 1 февраля 2023 года о его местонахождении ничего не известно», — сообщается в ориентировке.

Мужчина плотного телосложения, рост 180 сантиметров, глаза серо-зеленые. Был одет в синюю куртку со светоотражающими полосками, синие джинсы и черные ботинки. Всех, кто видел или знает о местонахождении мужчины, просят связаться номеру 112 или обратиться к инфоргу поиска Екатерине по телефону 8-922-005-95-59.

Мужчина перестал выходить на связь 1 февраля

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В Тюмени ищут 44-летнего Артема Семисотова, который пропал 1 февраля. Информацию о поиске разместили в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». «Помогите найти человека. Пропал Артем Семисотов, город Тюмень. С 1 февраля 2023 года о его местонахождении ничего не известно», — сообщается в ориентировке. Мужчина плотного телосложения, рост 180 сантиметров, глаза серо-зеленые. Был одет в синюю куртку со светоотражающими полосками, синие джинсы и черные ботинки. Всех, кто видел или знает о местонахождении мужчины, просят связаться номеру 112 или обратиться к инфоргу поиска Екатерине по телефону 8-922-005-95-59.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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