Информация о поиске мужчины появилась в соцсетях Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюмени ищут 44-летнего Артема Семисотова, который пропал 1 февраля. Информацию о поиске разместили в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте».

«Помогите найти человека. Пропал Артем Семисотов, город Тюмень. С 1 февраля 2023 года о его местонахождении ничего не известно», — сообщается в ориентировке.

Мужчина плотного телосложения, рост 180 сантиметров, глаза серо-зеленые. Был одет в синюю куртку со светоотражающими полосками, синие джинсы и черные ботинки. Всех, кто видел или знает о местонахождении мужчины, просят связаться номеру 112 или обратиться к инфоргу поиска Екатерине по телефону 8-922-005-95-59.