Информация о поиске мужчины появилась в соцсетях
В Тюмени ищут 44-летнего Артема Семисотова, который пропал 1 февраля. Информацию о поиске разместили в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте».
«Помогите найти человека. Пропал Артем Семисотов, город Тюмень. С 1 февраля 2023 года о его местонахождении ничего не известно», — сообщается в ориентировке.
Мужчина плотного телосложения, рост 180 сантиметров, глаза серо-зеленые. Был одет в синюю куртку со светоотражающими полосками, синие джинсы и черные ботинки. Всех, кто видел или знает о местонахождении мужчины, просят связаться номеру 112 или обратиться к инфоргу поиска Екатерине по телефону 8-922-005-95-59.
Мужчина перестал выходить на связь 1 февраля
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