21 марта 2023

В Тюмени мужчина погиб после ДТП

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Тюмень, автомобили, машины, дорога, реанимация, скорая помошь
В аварии пострадали еще две пассажирки Фото:

В Тюмени мужчина скончался после аварии. Об этом сообщили в telegram-канале ГИБДД Тюменской области. Инцидент произошел на улице Котовского, днем 22 марта.

«Автомобиль „Киа Рио“ сегодня въехал в ограждение на улице Котовского, 55 в г. Тюмени. Предварительно, автомобилисту стало плохо за рулем. Он скончался на месте ДТП», — сообщают в ведомстве. В аварии пострадали еще две пассажирки.

В департаменте здравоохранения Тюменской области подтвердили информация о гибели водителя. «Вызов поступил 22 марта 13:21, прибытие бригады скорой медицинской помощи — 13:30. Медики боролись за жизнь пациента — проводили сердечно-легочную реанимацию, но, к сожалению, спасти его не удалось. После осмотра и оказания помощи еще двоих пациентов доставили в ОКБ № 2. Обеих пациенток направили на амбулаторное лечение», — рассказали в департаменте.

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В Тюмени мужчина скончался после аварии. Об этом сообщили в telegram-канале ГИБДД Тюменской области. Инцидент произошел на улице Котовского, днем 22 марта. «Автомобиль „Киа Рио“ сегодня въехал в ограждение на улице Котовского, 55 в г. Тюмени. Предварительно, автомобилисту стало плохо за рулем. Он скончался на месте ДТП», — сообщают в ведомстве. В аварии пострадали еще две пассажирки. В департаменте здравоохранения Тюменской области подтвердили информация о гибели водителя. «Вызов поступил 22 марта 13:21, прибытие бригады скорой медицинской помощи — 13:30. Медики боролись за жизнь пациента — проводили сердечно-легочную реанимацию, но, к сожалению, спасти его не удалось. После осмотра и оказания помощи еще двоих пациентов доставили в ОКБ № 2. Обеих пациенток направили на амбулаторное лечение», — рассказали в департаменте.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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