В Тюмени мужчина погиб после ДТП

В Тюмени мужчина скончался после аварии. Об этом сообщили в telegram-канале ГИБДД Тюменской области. Инцидент произошел на улице Котовского, днем 22 марта.
«Автомобиль „Киа Рио“ сегодня въехал в ограждение на улице Котовского, 55 в г. Тюмени. Предварительно, автомобилисту стало плохо за рулем. Он скончался на месте ДТП», — сообщают в ведомстве. В аварии пострадали еще две пассажирки.
В департаменте здравоохранения Тюменской области подтвердили информация о гибели водителя. «Вызов поступил 22 марта 13:21, прибытие бригады скорой медицинской помощи — 13:30. Медики боролись за жизнь пациента — проводили сердечно-легочную реанимацию, но, к сожалению, спасти его не удалось. После осмотра и оказания помощи еще двоих пациентов доставили в ОКБ № 2. Обеих пациенток направили на амбулаторное лечение», — рассказали в департаменте.
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