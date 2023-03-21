В Тюмени мужчина погиб после ДТП

22 марта 2023 в 16:39 Размер текста - 17 +

В аварии пострадали еще две пассажирки Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени мужчина скончался после аварии. Об этом сообщили в telegram-канале ГИБДД Тюменской области. Инцидент произошел на улице Котовского, днем 22 марта. «Автомобиль „Киа Рио“ сегодня въехал в ограждение на улице Котовского, 55 в г. Тюмени. Предварительно, автомобилисту стало плохо за рулем. Он скончался на месте ДТП», — сообщают в ведомстве. В аварии пострадали еще две пассажирки. В департаменте здравоохранения Тюменской области подтвердили информация о гибели водителя. «Вызов поступил 22 марта 13:21, прибытие бригады скорой медицинской помощи — 13:30. Медики боролись за жизнь пациента — проводили сердечно-легочную реанимацию, но, к сожалению, спасти его не удалось. После осмотра и оказания помощи еще двоих пациентов доставили в ОКБ № 2. Обеих пациенток направили на амбулаторное лечение», — рассказали в департаменте.

В Тюмени мужчина скончался после аварии. Об этом сообщили в telegram-канале ГИБДД Тюменской области. Инцидент произошел на улице Котовского, днем 22 марта. «Автомобиль „Киа Рио“ сегодня въехал в ограждение на улице Котовского, 55 в г. Тюмени. Предварительно, автомобилисту стало плохо за рулем. Он скончался на месте ДТП», — сообщают в ведомстве. В аварии пострадали еще две пассажирки. В департаменте здравоохранения Тюменской области подтвердили информация о гибели водителя. «Вызов поступил 22 марта 13:21, прибытие бригады скорой медицинской помощи — 13:30. Медики боролись за жизнь пациента — проводили сердечно-легочную реанимацию, но, к сожалению, спасти его не удалось. После осмотра и оказания помощи еще двоих пациентов доставили в ОКБ № 2. Обеих пациенток направили на амбулаторное лечение», — рассказали в департаменте.