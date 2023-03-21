Тюменская оппозиция отказалась от трат на губернаторские выборы

22 марта 2023 в 20:06 Размер текста - 17 +

Выборы тюменского губернатора пройдут 10 сентября Фото: Денис Моргунов © URA.RU Выборы губернатора Тюменской области в 2023 году рискуют пройти без громких предвыборных проектов от оппозиции. По словам источника URA в политической элите региона, отделения оппозиционных парламентских партий отказываются от крупных трат на кампанию. «От ЛДПР после раскола в реготделении ушли югорские спонсоры. У обкома КПРФ традиционно не много денег, а лидер тюменских эсеров Владимир Пискайкин, хоть и может обеспечить дорогую предвыборную кампанию, воспринимает ее как формальность, и серьезно вкладываться не будет. „Новые люди“, скорее всего, не будут выставлять кандидатуру на пост главы региона», — рассказал инсайдер. Ранее агентство писало, что штаб действующего губернатора Александра Моора также отказался от громких и дорогостоящих предвыборных проектов, сделав упор на поддержку уровня жизни населения. При этом пока ни одна политическая сила официально об участии в выборах не заявила. Голосование пройдет 10 сентября.

Выборы губернатора Тюменской области в 2023 году рискуют пройти без громких предвыборных проектов от оппозиции. По словам источника URA в политической элите региона, отделения оппозиционных парламентских партий отказываются от крупных трат на кампанию. «От ЛДПР после раскола в реготделении ушли югорские спонсоры. У обкома КПРФ традиционно не много денег, а лидер тюменских эсеров Владимир Пискайкин, хоть и может обеспечить дорогую предвыборную кампанию, воспринимает ее как формальность, и серьезно вкладываться не будет. „Новые люди“, скорее всего, не будут выставлять кандидатуру на пост главы региона», — рассказал инсайдер. Ранее агентство писало, что штаб действующего губернатора Александра Моора также отказался от громких и дорогостоящих предвыборных проектов, сделав упор на поддержку уровня жизни населения. При этом пока ни одна политическая сила официально об участии в выборах не заявила. Голосование пройдет 10 сентября.