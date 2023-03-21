21 марта 2023

Тюменская оппозиция отказалась от трат на губернаторские выборы

© Служба новостей «URA.RU»
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Выборы-2021. Тюмень, депутат, коиб, выборы, голосование, бюллетень
Выборы тюменского губернатора пройдут 10 сентября Фото:

Выборы губернатора Тюменской области в 2023 году рискуют пройти без громких предвыборных проектов от оппозиции. По словам источника URA в политической элите региона, отделения оппозиционных парламентских партий отказываются от крупных трат на кампанию.

«От ЛДПР после раскола в реготделении ушли югорские спонсоры. У обкома КПРФ традиционно не много денег, а лидер тюменских эсеров Владимир Пискайкин, хоть и может обеспечить дорогую предвыборную кампанию, воспринимает ее как формальность, и серьезно вкладываться не будет. „Новые люди“, скорее всего, не будут выставлять кандидатуру на пост главы региона», — рассказал инсайдер.

Ранее агентство писало, что штаб действующего губернатора Александра Моора также отказался от громких и дорогостоящих предвыборных проектов, сделав упор на поддержку уровня жизни населения. При этом пока ни одна политическая сила официально об участии в выборах не заявила. Голосование пройдет 10 сентября.

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Выборы губернатора Тюменской области в 2023 году рискуют пройти без громких предвыборных проектов от оппозиции. По словам источника URA в политической элите региона, отделения оппозиционных парламентских партий отказываются от крупных трат на кампанию. «От ЛДПР после раскола в реготделении ушли югорские спонсоры. У обкома КПРФ традиционно не много денег, а лидер тюменских эсеров Владимир Пискайкин, хоть и может обеспечить дорогую предвыборную кампанию, воспринимает ее как формальность, и серьезно вкладываться не будет. „Новые люди“, скорее всего, не будут выставлять кандидатуру на пост главы региона», — рассказал инсайдер. Ранее агентство писало, что штаб действующего губернатора Александра Моора также отказался от громких и дорогостоящих предвыборных проектов, сделав упор на поддержку уровня жизни населения. При этом пока ни одна политическая сила официально об участии в выборах не заявила. Голосование пройдет 10 сентября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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