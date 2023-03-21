Тюменская оппозиция заключила сделку с властями

Тюменская оппозиция заключила сделку с чиновниками и готова делегировать в участковые избирательные комиссии от своих партий сотрудников из местных администраций и управ городских округов. Об этом URA.RU сообщил инсайдер из тюменской политтусовки.
«Оппозиция не подготовилась к масштабному переформированию участковых избиркомов, не нашла актив и сторонников. Теперь выхода не остается. Для работы УИК в единый день голосования он должен быть укомплектован людьми. Ловушка в том, что, подчинив себе избирательные участки, руководители администраций и управ смогут повлиять на итоговый результат», — сообщил собеседник агентства.
Весной 2023 года в Тюменской области будет переизбран состав более тысячи участковых избирательных комиссий. Новые составы УИК будут работать на выборах на протяжении 5 лет.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.