При пожаре на овощебазе в Тюменской области погиб мужчина

Мужчину обнаружили после тушения пожара
При тушении пожара в частном овощехранилище спасателями был обнаружен погибший мужчина. Информацию об этом передает МЧС Тюменской области.
«Днем 22 марта 2023 года поступило сообщение о пожаре в частном подземном овощехранилище в п. Новотуринский Тюменского муниципального района. К сожалению, в ходе тушения пожара был обнаружен погибший мужчина», — сообщают в ведомстве.
Предварительная версия происшествия — неосторожное обращение с огнем. На месте возгорания работало 15 спасателей и было задействовано четыре единицы техники.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.