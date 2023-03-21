21 марта 2023

При пожаре на овощебазе в Тюменской области погиб мужчина

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар на Ватутина. Тюмень, мчс, дым, пожар, огонь
Мужчину обнаружили после тушения пожара Фото:

При тушении пожара в частном овощехранилище спасателями был обнаружен погибший мужчина. Информацию об этом передает МЧС Тюменской области.

«Днем 22 марта 2023 года поступило сообщение о пожаре в частном подземном овощехранилище в п. Новотуринский Тюменского муниципального района. К сожалению, в ходе тушения пожара был обнаружен погибший мужчина», — сообщают в ведомстве.

Предварительная версия происшествия — неосторожное обращение с огнем. На месте возгорания работало 15 спасателей и было задействовано четыре единицы техники.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

При тушении пожара в частном овощехранилище спасателями был обнаружен погибший мужчина. Информацию об этом передает МЧС Тюменской области. «Днем 22 марта 2023 года поступило сообщение о пожаре в частном подземном овощехранилище в п. Новотуринский Тюменского муниципального района. К сожалению, в ходе тушения пожара был обнаружен погибший мужчина», — сообщают в ведомстве. Предварительная версия происшествия — неосторожное обращение с огнем. На месте возгорания работало 15 спасателей и было задействовано четыре единицы техники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...