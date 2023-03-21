При пожаре на овощебазе в Тюменской области погиб мужчина

22 марта 2023 в 18:43 Размер текста - 17 +

Мужчину обнаружили после тушения пожара Фото: Денис Моргунов © URA.RU При тушении пожара в частном овощехранилище спасателями был обнаружен погибший мужчина. Информацию об этом передает МЧС Тюменской области. «Днем 22 марта 2023 года поступило сообщение о пожаре в частном подземном овощехранилище в п. Новотуринский Тюменского муниципального района. К сожалению, в ходе тушения пожара был обнаружен погибший мужчина», — сообщают в ведомстве. Предварительная версия происшествия — неосторожное обращение с огнем. На месте возгорания работало 15 спасателей и было задействовано четыре единицы техники.

При тушении пожара в частном овощехранилище спасателями был обнаружен погибший мужчина. Информацию об этом передает МЧС Тюменской области. «Днем 22 марта 2023 года поступило сообщение о пожаре в частном подземном овощехранилище в п. Новотуринский Тюменского муниципального района. К сожалению, в ходе тушения пожара был обнаружен погибший мужчина», — сообщают в ведомстве. Предварительная версия происшествия — неосторожное обращение с огнем. На месте возгорания работало 15 спасателей и было задействовано четыре единицы техники.