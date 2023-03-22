В рамках проведения Совета глав при губернаторе ЯНАО мэры муниципалитетов встретились в Салехарде и провели дружескую игру в керлинг. Об этом глава окружной столицы рассказал на своей странице в telegram-канале.
«Салехард — город спортивный. Первым делом отправились с коллегами в Ледовый дворец. Спортивные объекты окружной столицы многофункциональны. Мы, к примеру, сыграли в керлинг», — говорится в сообщении.
В этом году Салехард стал местом проведения ежегодного Совета глав при губернаторе ЯНАО. Визит начался с традиционного пересечения Полярного круга. В ближайшие дни мэры поделятся своими наработками и лучшими муниципальными практиками.
Ранее URA.RU сообщало, что главы муниципалитетов ЯНАО съедутся в Салехард на совет с губернатором региона Дмитрием Артюховым. Для мэра окружной столицы Алексея Титовского эта станет своего рода экзаменом перед главой региона. Ему необходимо будет провести все на высшем уровне.
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