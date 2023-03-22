Мэры из ЯНАО сыграли в керлинг. Видео

23 марта 2023 в 01:31 Размер текста - 17 +

Игра прошла в Ледовом дворце Салехарда Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В рамках проведения Совета глав при губернаторе ЯНАО мэры муниципалитетов встретились в Салехарде и провели дружескую игру в керлинг. Об этом глава окружной столицы рассказал на своей странице в telegram-канале. «Салехард — город спортивный. Первым делом отправились с коллегами в Ледовый дворец. Спортивные объекты окружной столицы многофункциональны. Мы, к примеру, сыграли в керлинг», — говорится в сообщении. В этом году Салехард стал местом проведения ежегодного Совета глав при губернаторе ЯНАО. Визит начался с традиционного пересечения Полярного круга. В ближайшие дни мэры поделятся своими наработками и лучшими муниципальными практиками. Ранее URA.RU сообщало, что главы муниципалитетов ЯНАО съедутся в Салехард на совет с губернатором региона Дмитрием Артюховым. Для мэра окружной столицы Алексея Титовского эта станет своего рода экзаменом перед главой региона. Ему необходимо будет провести все на высшем уровне.

В рамках проведения Совета глав при губернаторе ЯНАО мэры муниципалитетов встретились в Салехарде и провели дружескую игру в керлинг. Об этом глава окружной столицы рассказал на своей странице в telegram-канале. «Салехард — город спортивный. Первым делом отправились с коллегами в Ледовый дворец. Спортивные объекты окружной столицы многофункциональны. Мы, к примеру, сыграли в керлинг», — говорится в сообщении. В этом году Салехард стал местом проведения ежегодного Совета глав при губернаторе ЯНАО. Визит начался с традиционного пересечения Полярного круга. В ближайшие дни мэры поделятся своими наработками и лучшими муниципальными практиками. Ранее URA.RU сообщало, что главы муниципалитетов ЯНАО съедутся в Салехард на совет с губернатором региона Дмитрием Артюховым. Для мэра окружной столицы Алексея Титовского эта станет своего рода экзаменом перед главой региона. Ему необходимо будет провести все на высшем уровне.