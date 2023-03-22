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Мэры из ЯНАО сыграли в керлинг. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Тренировка сборной Свердловской области по керлингу в Екатеринбург-ЭКСПО, керлинг
Игра прошла в Ледовом дворце Салехарда Фото:

В рамках проведения Совета глав при губернаторе ЯНАО мэры муниципалитетов встретились в Салехарде и провели дружескую игру в керлинг. Об этом глава окружной столицы рассказал на своей странице в telegram-канале.

«Салехард — город спортивный. Первым делом отправились с коллегами в Ледовый дворец. Спортивные объекты окружной столицы многофункциональны. Мы, к примеру, сыграли в керлинг», — говорится в сообщении.

В этом году Салехард стал местом проведения ежегодного Совета глав при губернаторе ЯНАО. Визит начался с традиционного пересечения Полярного круга. В ближайшие дни мэры поделятся своими наработками и лучшими муниципальными практиками.

Ранее URA.RU сообщало, что главы муниципалитетов ЯНАО съедутся в Салехард на совет с губернатором региона Дмитрием Артюховым. Для мэра окружной столицы Алексея Титовского эта станет своего рода экзаменом перед главой региона. Ему необходимо будет провести все на высшем уровне.

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В рамках проведения Совета глав при губернаторе ЯНАО мэры муниципалитетов встретились в Салехарде и провели дружескую игру в керлинг. Об этом глава окружной столицы рассказал на своей странице в telegram-канале. «Салехард — город спортивный. Первым делом отправились с коллегами в Ледовый дворец. Спортивные объекты окружной столицы многофункциональны. Мы, к примеру, сыграли в керлинг», — говорится в сообщении. В этом году Салехард стал местом проведения ежегодного Совета глав при губернаторе ЯНАО. Визит начался с традиционного пересечения Полярного круга. В ближайшие дни мэры поделятся своими наработками и лучшими муниципальными практиками. Ранее URA.RU сообщало, что главы муниципалитетов ЯНАО съедутся в Салехард на совет с губернатором региона Дмитрием Артюховым. Для мэра окружной столицы Алексея Титовского эта станет своего рода экзаменом перед главой региона. Ему необходимо будет провести все на высшем уровне.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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