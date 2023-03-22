GT: Китай способен помешать поставкам боеприпасов с обедненным ураном Украине

23 марта 2023 в 02:22 Размер текста - 17 +

КНР и РФ могут выступить против поставок боеприпасов в качестве членов Совбеза ООН, считает Цуй Хэн Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Китай вместе с Россией могли бы вместе выступить против поставок боеприпасов с обедненным ураном Украине как постоянные члены Совета Безопасности ООН. Такой способ повлиять на недавние решения Лондона предложил сотрудник Восточно-китайского педагогического университета Цуй Хэн. «Предоставив бомбы с обедненным ураном Украине Великобритания нарушит принцип нераспространения оружия. Если Лондон переступит „красную черту“, Россия не будет сидеть сложа руки. Как крупные ядерные державы Китай и Россия могли бы коллективно выступить против такого шага в качестве постоянных членов Совета Безопасности ООН», — передает слова Цуя китайское издание The Global Times. Он отметил, что увеличение поставок оружия на Украину обострит напряженность. По его словам, Китай неоднократно подчеркивал, что нельзя применять ядерное оружие и вести ядерные войны. Власти КНР заявляли, что стороны должны совместно противостоять применению или угрозе применения ядерного оружия, избегая ядерного кризиса, подчеркнул Цуй. Ранее Великобритания объявила, что передаст Украине танковые снаряды, оснащенные обедненным ураном. В связи с этим президент РФ Владимир Путин заявил, что если поставки произойдут, то Россия будет вынуждена реагировать, так как коллективный Запад хочет применять оружие с ядерным компонентом. При этом в Белом доме заявили, что обедненный уран не представляет радиационной угрозы и не приближается к сфере ядерного оружия. Поэтому США считают обычным применение боеприпасов с обедненным ураном. Глава Чечни Рамзан Кадыров, в свою очередь, предложил отбить желание Запада поставлять подобное оружие, продемонстрировав последствия уранового заражения на их же территориях. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Китай вместе с Россией могли бы вместе выступить против поставок боеприпасов с обедненным ураном Украине как постоянные члены Совета Безопасности ООН. Такой способ повлиять на недавние решения Лондона предложил сотрудник Восточно-китайского педагогического университета Цуй Хэн. «Предоставив бомбы с обедненным ураном Украине Великобритания нарушит принцип нераспространения оружия. Если Лондон переступит „красную черту“, Россия не будет сидеть сложа руки. Как крупные ядерные державы Китай и Россия могли бы коллективно выступить против такого шага в качестве постоянных членов Совета Безопасности ООН», — передает слова Цуя китайское издание The Global Times. Он отметил, что увеличение поставок оружия на Украину обострит напряженность. По его словам, Китай неоднократно подчеркивал, что нельзя применять ядерное оружие и вести ядерные войны. Власти КНР заявляли, что стороны должны совместно противостоять применению или угрозе применения ядерного оружия, избегая ядерного кризиса, подчеркнул Цуй. Ранее Великобритания объявила, что передаст Украине танковые снаряды, оснащенные обедненным ураном. В связи с этим президент РФ Владимир Путин заявил, что если поставки произойдут, то Россия будет вынуждена реагировать, так как коллективный Запад хочет применять оружие с ядерным компонентом. При этом в Белом доме заявили, что обедненный уран не представляет радиационной угрозы и не приближается к сфере ядерного оружия. Поэтому США считают обычным применение боеприпасов с обедненным ураном. Глава Чечни Рамзан Кадыров, в свою очередь, предложил отбить желание Запада поставлять подобное оружие, продемонстрировав последствия уранового заражения на их же территориях.